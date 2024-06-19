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Hyundai Rotem планирует подписать договор о поставках танков Польше

Ведомости

Южнокорейская компания Hyundai Rotem планирует заключить с Польшей дополнительное соглашение о поставке новых партий танков К2. Об этом заявил глава Управления программ оборонных закупок Южной Кореи Сок Чон Гун, передает агентство Yonhap.

«Существует большая вероятность того, что второй исполнительный контракт на экспорт танков K2 будет подписан на международной оборонной выставке MSPO в Польше в сентябре», – уточнил он.

Отмечается, что сторонам еще предстоит достичь соглашения по вопросам, связанным с финансированием поставок. Руководство Южной Кореи участвует в переговорах и намерено заключить контракт во время выставки.

В июле 2022 г. министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о покупке у Южной Кореи 1000 танков К2, более 600 гаубиц К9 и трех эскадрилий истребителей FA-50. «Заказанная техника представляет собой реальное усиление польского потенциала», – отмечали в минобороны страны.

В министерстве сообщали, что 19 октября 2022 г. в Варшаве было заключено соглашение, связанное с приобретением у южнокорейской стороны 288 пусковых установок K239 Chunmoo. Сроки поставки намечены на 2023-2028 гг., а первые 18 установок, интегрированных с польскими машинами Jelcz, будут доставлены в 2023 г. Chunmoo будут интегрированы также с польскими системами связи и управления на поле боя. Первые 18 пусковых установок встанут на вооружение 18-й дивизии и будут защищать восточный фланг НАТО. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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