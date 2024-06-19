Hyundai Rotem планирует подписать договор о поставках танков Польше
«Существует большая вероятность того, что второй исполнительный контракт на экспорт танков K2 будет подписан на международной оборонной выставке MSPO в Польше в сентябре», – уточнил он.
Отмечается, что сторонам еще предстоит достичь соглашения по вопросам, связанным с финансированием поставок. Руководство Южной Кореи участвует в переговорах и намерено заключить контракт во время выставки.
В июле 2022 г. министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о покупке у Южной Кореи 1000 танков К2, более 600 гаубиц К9 и трех эскадрилий истребителей FA-50. «Заказанная техника представляет собой реальное усиление польского потенциала», – отмечали в минобороны страны.
В министерстве сообщали, что 19 октября 2022 г. в Варшаве было заключено соглашение, связанное с приобретением у южнокорейской стороны 288 пусковых установок K239 Chunmoo. Сроки поставки намечены на 2023-2028 гг., а первые 18 установок, интегрированных с польскими машинами Jelcz, будут доставлены в 2023 г. Chunmoo будут интегрированы также с польскими системами связи и управления на поле боя. Первые 18 пусковых установок встанут на вооружение 18-й дивизии и будут защищать восточный фланг НАТО.