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Польша получила первую южнокорейскую РСЗО Chunmoo

Ведомости

Первая южнокорейская реактивная система залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo прибыла в Польшу. Об этом в X (ранее Twitter) сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Первая корейская ракетная установка K239 Chunmoo только что прибыла в Польшу. Она установлена на польском грузовике Jelcz. В этом году к нам еще прибудут новые пусковые установки», – написал Блащак. 

В министерстве сообщали, что 19 октября 2022 г. в Варшаве было заключено соглашение, связанное с приобретением у южнокорейской стороны 288 пусковых установок K239 Chunmoo. Сроки поставки намечены на 2023-2028 г., а первые 18 установок, интегрированных с польскими машинами Jelcz, будут доставлены в 2023 г. Как писал ТАСС со ссылкой на Блащака, Chunmoo будут интегрированы также с польскими системами связи и управления на поле боя. Первые 18 пусковых установок встанут на вооружение 18-й дивизии и будут защищать восточный фланг НАТО. 

В июле 2022 г. Блащак заявил о покупке у Южной Кореи 1000 танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50. «Заказанная техника представляет собой реальное усиление польского потенциала», – отмечали в минобороны страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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