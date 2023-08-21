Польша получила первую южнокорейскую РСЗО Chunmoo
Первая южнокорейская реактивная система залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo прибыла в Польшу. Об этом в X (ранее Twitter) сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
«Первая корейская ракетная установка K239 Chunmoo только что прибыла в Польшу. Она установлена на польском грузовике Jelcz. В этом году к нам еще прибудут новые пусковые установки», – написал Блащак.
В министерстве сообщали, что 19 октября 2022 г. в Варшаве было заключено соглашение, связанное с приобретением у южнокорейской стороны 288 пусковых установок K239 Chunmoo. Сроки поставки намечены на 2023-2028 г., а первые 18 установок, интегрированных с польскими машинами Jelcz, будут доставлены в 2023 г. Как писал ТАСС со ссылкой на Блащака, Chunmoo будут интегрированы также с польскими системами связи и управления на поле боя. Первые 18 пусковых установок встанут на вооружение 18-й дивизии и будут защищать восточный фланг НАТО.
В июле 2022 г. Блащак заявил о покупке у Южной Кореи 1000 танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50. «Заказанная техника представляет собой реальное усиление польского потенциала», – отмечали в минобороны страны.