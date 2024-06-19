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Путин: Россия и Корея не приемлют язык шантажа и диктата

Ведомости

И Россия, и Северная Корея проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата, заявил президент Владимир Путин, выступая для СМИ в ходе визита в КНДР.

«Наши страны последовательно отстаивают идеи формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства», – сказал президент.

По словам Путина, оба государства успешно развиваются на суверенной и независимой основе, вне зависимости от внешнего давления. Он также добавил, что Россия и Корея оказывали и будут оказывать друг другу всемерную поддержку «как настоящие друзья и добрые соседи».

18 июня Путин прибыл в КНДР с государственным визитом. Ким Чен Ын лично встретил российского президента в аэропорту Пхеньяна. 19 июня состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе. Результатом встречи стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин подчеркнул, что соглашение предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одного из участников. 

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, новый договор заменит собой три предыдущих соглашения – от 1961 г., 2000 г. (договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве) и 2001 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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