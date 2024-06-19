Путин: Россия и Корея не приемлют язык шантажа и диктата
И Россия, и Северная Корея проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата, заявил президент Владимир Путин, выступая для СМИ в ходе визита в КНДР.
«Наши страны последовательно отстаивают идеи формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства», – сказал президент.
По словам Путина, оба государства успешно развиваются на суверенной и независимой основе, вне зависимости от внешнего давления. Он также добавил, что Россия и Корея оказывали и будут оказывать друг другу всемерную поддержку «как настоящие друзья и добрые соседи».
18 июня Путин прибыл в КНДР с государственным визитом. Ким Чен Ын лично встретил российского президента в аэропорту Пхеньяна. 19 июня состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе. Результатом встречи стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин подчеркнул, что соглашение предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одного из участников.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, новый договор заменит собой три предыдущих соглашения – от 1961 г., 2000 г. (договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве) и 2001 г.