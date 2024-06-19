Путин возложил венок к монументу бойцам Красной армии в Пхеньяне
Президент России Владимир Путин вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном возложил венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне.
В начале церемонии прозвучал горн, затем военные оркестр исполнил национальные гимны России и КНДР. После этого военнослужащие отнесли венок на верхнюю площадку монумента, вместе с ними поднялся и Путин. Церемония завершилась минутой молчания.
Монумент «Освобождение» посвящен солдатам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны от японской оккупации. Памятник был установлен в 1946 г. Он представляет собой стелу, увенчанную красной звездой. Высота монумента 30 м. На памятнике установлена табличка с надписью на русском и корейском языках.
Владимир Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. Ким Чен Ын лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После возложения венка к монументу «Освобождение» Путин посетил концерт в Пхеньянском доме спорта.