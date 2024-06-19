Путин возложил венок к монументу бойцам Красной армии в Пхеньяне

Монумент «Освобождение» посвящен солдатам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны от японской оккупации. Памятник был установлен в 1946 г. Он представляет собой стелу, увенчанную красной звездой. Высота монумента 30 м. На памятнике установлена табличка с надписью на русском и корейском языках.