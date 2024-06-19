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Путин возложил венок к монументу бойцам Красной армии в Пхеньяне

Ведомости

Президент России Владимир Путин вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном возложил венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне.

В начале церемонии прозвучал горн, затем военные оркестр исполнил национальные гимны России и КНДР. После этого военнослужащие отнесли венок на верхнюю площадку монумента, вместе с ними поднялся и Путин. Церемония завершилась минутой молчания.

Монумент «Освобождение» посвящен солдатам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны от японской оккупации. Памятник был установлен в 1946 г. Он представляет собой стелу, увенчанную красной звездой. Высота монумента 30 м. На памятнике установлена табличка с надписью на русском и корейском языках.

Владимир Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. Ким Чен Ын лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После возложения венка к монументу «Освобождение» Путин посетил концерт в Пхеньянском доме спорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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