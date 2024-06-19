Ким Чен Ын назвал Путина «самым дорогим другом корейского народа»
Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал президента России Владимира Путина «самым дорогим другом корейского народа». Об этом он заявил по итогам подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.
«В этот момент, когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор в Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, я стою с российскими товарищами – самыми честными друзьями и соратниками», – сказал он.
Заключение договора между странами, по его словам, было бы немыслимо в отрыве от «выдающейся дальновидности» и решительности «самого дорогого друга корейского народа» президента Путина.
Путин с 18 по 19 июня находится с государственным визитом в КНДР. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
На встрече президент России подарил Ким Чен Ыну новый Aurus и чайный сервиз. В феврале Путин уже дарил Aurus Киму. Северокорейская сторона тогда отметила, что подарок свидетельствует об особых дружеских отношениях между лидерами РФ и КНДР.