Более тысячи военных принимают участие в учениях НАТО в Польше
В центре боевой подготовки Дравско в Польше проходят учения еврокорпуса НАТО, в них принимают участие около 1200 военнослужащих из 12 стран, сообщает польский портал Defence24.
Участие в учениях принимают военные из Польши, Бельгии, Чехии, Германии, Испании, Италии, Литвы, Эстонии, Румынии, Дании и Венгрии и США.
Тактическая операция Euretex 24 проводится еврокорпусом НАТО раз в два года. Учения продлятся более двух недель. По данным портала, цель такой подготовки – укрепление взаимодействия между военно-инженерными силами стран еврокорпуса, а также обмен опытом и обучение в естественной среде.
В мае около 500 военнослужащих из Румынии и других стран НАТО стали участниками многонациональных учений Dacian Strike 24. Учения возглавили не только вооруженные силы Румынии, но и силы 82-й воздушно-десантной дивизии США, а также передовые бригады Франции. В подготовке также приняли участие ВВС Великобритании.
С января по май НАТО также проводило учения Steadfast Defender 2024. В них участвовали приблизительно 90 000 военных из всех стран – членов альянса.