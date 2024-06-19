Более тысячи военных принимают участие в учениях НАТО в Польше

Тактическая операция Euretex 24 проводится еврокорпусом НАТО раз в два года. Учения продлятся более двух недель. По данным портала, цель такой подготовки – укрепление взаимодействия между военно-инженерными силами стран еврокорпуса, а также обмен опытом и обучение в естественной среде.