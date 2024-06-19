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Более тысячи военных принимают участие в учениях НАТО в Польше

Ведомости

В центре боевой подготовки Дравско в Польше проходят учения еврокорпуса НАТО, в них принимают участие около 1200 военнослужащих из 12 стран, сообщает польский портал Defence24.

Участие в учениях принимают военные из Польши, Бельгии, Чехии, Германии, Испании, Италии, Литвы, Эстонии, Румынии, Дании и Венгрии и США.

Тактическая операция Euretex 24 проводится еврокорпусом НАТО раз в два года. Учения продлятся более двух недель. По данным портала, цель такой подготовки – укрепление взаимодействия между военно-инженерными силами стран еврокорпуса, а также обмен опытом и обучение в естественной среде.

В мае около 500 военнослужащих из Румынии и других стран НАТО стали участниками многонациональных учений Dacian Strike 24. Учения возглавили не только вооруженные силы Румынии, но и силы 82-й воздушно-десантной дивизии США, а также передовые бригады Франции. В подготовке также приняли участие ВВС Великобритании.

С января по май НАТО также проводило учения Steadfast Defender 2024. В них участвовали приблизительно 90 000 военных из всех стран – членов альянса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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