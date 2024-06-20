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В США заявили об уничтожении одного из высокопоставленных представителей ИГИЛ

Ведомости

Военные США в Сирии в результате авиаудара ликвидировали высокопоставленного представителя ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в X.

Уточняется, что удар был нанесен 16 июня. В результате погиб боевик Усама Джамаль Мухаммад Ибрагим аль-Джанаби. В CENTCOM выразили уверенность, что его смерть подорвет способность ИГИЛ мобилизовывать ресурсы и проводить террористические атаки.

По данным CENTCOM, гражданское население не пострадало.

Согласно январскому докладу Совета безопасности ООН, численность групп ИГИЛ в Ираке и Сирии составляет от 3000 до 5000 боевиков. По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, с конца марта 2023 г. по конец марта этого года террористическая организация взяла ответственность за 1121 нападение, в результате которых погибло более 4700 человек. В Сирии ИГИЛ совершила 189 атак.

15 июня NBC со ссылкой на источники сообщило, что в Сомали в результате авиаудара США мог погибнуть главарь ИГИЛ Абдулкадир Мумин. По данным телеканала, военные нанесли удар в конце мая и уничтожили трех боевиков. Источники NBC утверждали, что Мумин был целью этой операции, при этом у них нет данных, подтверждающих его смерть.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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