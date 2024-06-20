В США заявили об уничтожении одного из высокопоставленных представителей ИГИЛ

15 июня NBC со ссылкой на источники сообщило, что в Сомали в результате авиаудара США мог погибнуть главарь ИГИЛ Абдулкадир Мумин. По данным телеканала, военные нанесли удар в конце мая и уничтожили трех боевиков. Источники NBC утверждали, что Мумин был целью этой операции, при этом у них нет данных, подтверждающих его смерть.