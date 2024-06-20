В США заявили об уничтожении одного из высокопоставленных представителей ИГИЛ
Военные США в Сирии в результате авиаудара ликвидировали высокопоставленного представителя ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в X.
Уточняется, что удар был нанесен 16 июня. В результате погиб боевик Усама Джамаль Мухаммад Ибрагим аль-Джанаби. В CENTCOM выразили уверенность, что его смерть подорвет способность ИГИЛ мобилизовывать ресурсы и проводить террористические атаки.
По данным CENTCOM, гражданское население не пострадало.
Согласно январскому докладу Совета безопасности ООН, численность групп ИГИЛ в Ираке и Сирии составляет от 3000 до 5000 боевиков. По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, с конца марта 2023 г. по конец марта этого года террористическая организация взяла ответственность за 1121 нападение, в результате которых погибло более 4700 человек. В Сирии ИГИЛ совершила 189 атак.
15 июня NBC со ссылкой на источники сообщило, что в Сомали в результате авиаудара США мог погибнуть главарь ИГИЛ Абдулкадир Мумин. По данным телеканала, военные нанесли удар в конце мая и уничтожили трех боевиков. Источники NBC утверждали, что Мумин был целью этой операции, при этом у них нет данных, подтверждающих его смерть.