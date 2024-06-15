NBС: один из главарей ИГИЛ мог погибнуть в результате авиаудара США

Американские военные нанесли авиаудар по Сомали в конце мая и уничтожили трех боевиков. Африканское командование войск США заявило, что в результате удара никто из мирных жителей не погиб. Источники издания утверждают, что Мумин был целью этой операции, хотя у них нет подтверждения его смерти.