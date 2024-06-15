NBС: один из главарей ИГИЛ мог погибнуть в результате авиаудара США
В результате авиаудара США мог погибнуть главарь ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена в России) в Сомали Абдулкадир Мумин. Об этом сообщает NBС со ссылкой на трех американских чиновников.
Американские военные нанесли авиаудар по Сомали в конце мая и уничтожили трех боевиков. Африканское командование войск США заявило, что в результате удара никто из мирных жителей не погиб. Источники издания утверждают, что Мумин был целью этой операции, хотя у них нет подтверждения его смерти.
Правительство США считает Мумина главой ячейки ИГИЛ в Сомали. Но два американских чиновника утверждают, что в прошлом году он стал главарем террористической группировки. По данным источников, Мумин сменил лидера террористов Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Кураши, который погиб в бою в Сирии в конце 2022 г.
Высокопоставленный представитель министерства обороны заявил изданию, что численность ИГИЛ в Сомали от 100 до 200 боевиков, и все они расположены на севере Сомали. Но есть и другие небольшие группы ИГИЛ в некоторых частях Африки, включая Ливию, Демократическую Республику Конго и Мозамбик.