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NBС: один из главарей ИГИЛ мог погибнуть в результате авиаудара США

Ведомости

В результате авиаудара США мог погибнуть главарь ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена в России) в Сомали Абдулкадир Мумин. Об этом сообщает NBС со ссылкой на трех американских чиновников.

Американские военные нанесли авиаудар по Сомали в конце мая и уничтожили трех боевиков. Африканское командование войск США заявило, что в результате удара никто из мирных жителей не погиб. Источники издания утверждают, что Мумин был целью этой операции, хотя у них нет подтверждения его смерти.

Правительство США считает Мумина главой ячейки ИГИЛ в Сомали. Но два американских чиновника утверждают, что в прошлом году он стал главарем террористической группировки. По данным источников, Мумин сменил лидера террористов Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Кураши, который погиб в бою в Сирии в конце 2022 г.

Высокопоставленный представитель министерства обороны заявил изданию, что численность ИГИЛ в Сомали от 100 до 200 боевиков, и все они расположены на севере Сомали. Но есть и другие небольшие группы ИГИЛ в некоторых частях Африки, включая Ливию, Демократическую Республику Конго и Мозамбик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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