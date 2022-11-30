ИГ заявило о гибели своего лидера аль-Курейши

По информации издания, лидер ИГ был убит в ходе боев. При этом представитель организации не уточнил место и время его гибели. Аль-Курейши называли «профессором ИГ», потому что он занимался вопросами образования на территориях, которые контролировали террористы в Сирии и Ираке.