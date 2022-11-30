ИГ заявило о гибели своего лидера аль-Курейши
Лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши был убит, передает Al Arabiya со ссылкой на представителя ИГ.
По информации издания, лидер ИГ был убит в ходе боев. При этом представитель организации не уточнил место и время его гибели. Аль-Курейши называли «профессором ИГ», потому что он занимался вопросами образования на территориях, которые контролировали террористы в Сирии и Ираке.
Прошлый лидер организации Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши был устранен в феврале текущего года в результате операции американского спецназа в сирийском Идлибе. Об этом сообщил президент США Джо Байден. В ходе операции террорист убил сам себя подрывом бомбы, из-за чего погибло еще 12 человек, в том числе его семья.
До него лидером ИГ был Абу Бакр аль-Багдади. В октябре 2019 г. тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе американской спецоперации. Президент поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, Россия отлично повела себя, пропустив вертолеты США над подконтрольной ей территорией Сирии к месту спецоперации.
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