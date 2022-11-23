Россия, Турция и Иран договорились продолжить борьбу с терроризмом в Сирии
Россия, Турция и Иран осуждают растущую активность террористических группировок в Сирии и подтверждают готовность продолжать совместную борьбу с терроризмом, говорится в совместном заявлении по итогам встречи по Сирии в «астанинском» формате, передает ТАСС.
«Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях... Осудили растущее присутствие и активность террористических группировок и связанных с ними структур, действующих под разными вывесками в различных частях Сирии», – говорится в заявлении.
Данные группировки не только угрожают территориальной целостности Сирии, но и национальной безопасности соседних стран, подчеркнули представители трех государств. Участники «астанинского» формата также подчеркнули необходимость выполнения всех договоренностей по северу Сирии и сохранения территориальной целостности этой республики.
Помимо этого, Россия, Турция и Иран осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые усиливают напряженность в регионе и нарушают международное право. Стороны также подчеркнули, что сирийский кризис не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению «долгосрочного политического процесса», осуществляемого гражданами Сирии при поддержке ООН.
Гражданская война в Сирии началась в 2011 г., участниками конфликта выступили правительство президента Башара Асада и оппозиция – от умеренной до курдских регионалистов и исламских террористических группировок. Сейчас большая часть территории Сирии контролируется правительством.
В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.
21 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за отказа российской стороны выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Турецкий лидер сослался на сочинское соглашение, заключенное в 2019 г. между Москвой и Анкарой, о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса