Газета
Политика

Россия, Турция и Иран договорились продолжить борьбу с терроризмом в Сирии

Ведомости

Россия, Турция и Иран осуждают растущую активность террористических группировок в Сирии и подтверждают готовность продолжать совместную борьбу с терроризмом, говорится в совместном заявлении по итогам встречи по Сирии в «астанинском» формате, передает ТАСС.

«Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях... Осудили растущее присутствие и активность террористических группировок и связанных с ними структур, действующих под разными вывесками в различных частях Сирии», – говорится в заявлении.

Данные группировки не только угрожают территориальной целостности Сирии, но и национальной безопасности соседних стран, подчеркнули представители трех государств. Участники «астанинского» формата также подчеркнули необходимость выполнения всех договоренностей по северу Сирии и сохранения территориальной целостности этой республики.

Помимо этого, Россия, Турция и Иран осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые усиливают напряженность в регионе и нарушают международное право. Стороны также подчеркнули, что сирийский кризис не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению «долгосрочного политического процесса», осуществляемого гражданами Сирии при поддержке ООН.

Ранее по теме: Что сближает Россию, Иран и Турцию

Гражданская война в Сирии началась в 2011 г., участниками конфликта выступили правительство президента Башара Асада и оппозиция – от умеренной до курдских регионалистов и исламских террористических группировок. Сейчас большая часть территории Сирии контролируется правительством.

В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.

21 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за отказа российской стороны выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Турецкий лидер сослался на сочинское соглашение, заключенное в 2019 г. между Москвой и Анкарой, о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Турция нанесла удары по сирийским курдам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных