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Россия и Вьетнам подписали заявление о стратегическом партнерстве

Всего принято 15 документов
Ведомости

Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам подписали заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений».

Всего принято 15 документов. Среди них – межправительственное соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, меморандум между «Новатэком» и корпорацией нефти и газа «Петровьетнам», соглашение между РФПИ и фондом «Би-Ви-Ай-Эм». Кроме того, утвержден график по реализации проекта сооружения центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме, который строится при участии «Росатома».

Также двусторонние соглашения подписаны между РАНХиГС, ВШЭ, ДВФУ и несколькими вьетнамскими вузами, включая Ханойский государственный университет.

19 июня Путин прибыл во Вьетнам после завершения визита в КНДР. В предыдущий раз он посещал Вьетнам в 2017 г. В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, замминистра обороны Александр Фомин, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон и др.

Путин уже провел переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. У него также запланирована отдельная встреча с премьер-министром республики Фам Минь Тинем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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