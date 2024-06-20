Россия и Вьетнам подписали заявление о стратегическом партнерстве

Россия и Вьетнам подписали заявление о стратегическом партнерствеВсего принято 15 документов
Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам подписали заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений».
Всего принято 15 документов. Среди них – межправительственное соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, меморандум между «Новатэком» и корпорацией нефти и газа «Петровьетнам», соглашение между РФПИ и фондом «Би-Ви-Ай-Эм». Кроме того, утвержден график по реализации проекта сооружения центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме, который строится при участии «Росатома».
Также двусторонние соглашения подписаны между РАНХиГС, ВШЭ, ДВФУ и несколькими вьетнамскими вузами, включая Ханойский государственный университет.
19 июня Путин прибыл во Вьетнам после завершения визита в КНДР. В предыдущий раз он посещал Вьетнам в 2017 г. В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, замминистра обороны Александр Фомин, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон и др.
Путин уже провел переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. У него также запланирована отдельная встреча с премьер-министром республики Фам Минь Тинем.