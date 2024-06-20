Россия и Вьетнам подписали заявление о стратегическом партнерстве

Всего принято 15 документов. Среди них – межправительственное соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, меморандум между «Новатэком» и корпорацией нефти и газа «Петровьетнам», соглашение между РФПИ и фондом «Би-Ви-Ай-Эм». Кроме того, утвержден график по реализации проекта сооружения центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме, который строится при участии «Росатома».