Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы

Аналогичное заявление сделал и То Лам. Он подчеркнул, что Вьетнам проводит независимую и многовекторную внешнюю политику, но при этом придает важное значение развитию дружеских отношений с Россией. Президент республики также отметил укрепление позиций и рост авторитета России на международной арене.