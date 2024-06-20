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Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы

Российский лидер также поздравил То Лама с избранием на пост президента
Ведомости

Президент России Владимир Путин пригласил вьетнамского лидера То Лама в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве», – сказал он в начале переговоров.

Путин также поздравил То Лама с избранием на пост президента и выразил уверенность, что лидеры смогут обсудить все актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Одним из приоритетов внешней политики РФ он назвал укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом.

Аналогичное заявление сделал и То Лам. Он подчеркнул, что Вьетнам проводит независимую и многовекторную внешнюю политику, но при этом придает важное значение развитию дружеских отношений с Россией. Президент республики также отметил укрепление позиций и рост авторитета России на международной арене.

19 июня Путин прибыл во Вьетнам после завершения визита в КНДР. В предыдущий раз он посещал Вьетнам в 2017 г. В ходе визита состоятся переговоры Путина с высшим руководством Вьетнама, включая генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга и президента страны То Лама.

В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, замминистра обороны Александр Фомин, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и др.

По итогам переговоров будет принято совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, а также подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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