Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы

Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия ПобедыРоссийский лидер также поздравил То Лама с избранием на пост президента
Президент России Владимир Путин пригласил вьетнамского лидера То Лама в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве», – сказал он в начале переговоров.
Путин также поздравил То Лама с избранием на пост президента и выразил уверенность, что лидеры смогут обсудить все актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Одним из приоритетов внешней политики РФ он назвал укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом.
Аналогичное заявление сделал и То Лам. Он подчеркнул, что Вьетнам проводит независимую и многовекторную внешнюю политику, но при этом придает важное значение развитию дружеских отношений с Россией. Президент республики также отметил укрепление позиций и рост авторитета России на международной арене.
19 июня Путин прибыл во Вьетнам после завершения визита в КНДР. В предыдущий раз он посещал Вьетнам в 2017 г. В ходе визита состоятся переговоры Путина с высшим руководством Вьетнама, включая генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга и президента страны То Лама.
В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, замминистра обороны Александр Фомин, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и др.
По итогам переговоров будет принято совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, а также подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.