Началась церемония официальной встречи Путина с президентом Вьетнама

Путин четыре раза посещал Вьетнам во время своего пребывания на посту президента. В последний раз это случилось в ноябре 2017 г. Тогда российский лидер приехал с рабочим визитом на саммит АТЭС и встретился с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, а также провел переговоры с премьер-министром Японии (на тот момент Синдзо Абэ) и председателем КНР Си Цзиньпином. Последний же официальный визит Путина во Вьетнам состоялся в ноябре 2013 г.