Началась церемония официальной встречи Путина с президентом Вьетнама
Государственный визит Владимира Путина во Вьетнам начался с церемонии официальной встречи с президентом страны То Ламом. Встреча проходит перед главным входом Президентского дворца – желтого здания в стиле итальянского неоренессанса с красным флагом со звездой.
Путин подъехал ко дворцу на Aurus чуть позже полудня по местному времени (8:12 мск). Во Вьетнаме 35 градусов тепла.
После церемонии фотографирования начнутся российско-вьетнамские переговоры. Затем у Путина запланированы отдельные встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тином, генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Чань Тхань Маном.
В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев, министр юстиции Константин Чуйченко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра обороны Александр Фомин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, губернаторы Олег Кожемяко (Приморье), Глеб Никитин (Нижегородская область) и Владислав Шапша (Калужская область) и другие.
Путин четыре раза посещал Вьетнам во время своего пребывания на посту президента. В последний раз это случилось в ноябре 2017 г. Тогда российский лидер приехал с рабочим визитом на саммит АТЭС и встретился с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, а также провел переговоры с премьер-министром Японии (на тот момент Синдзо Абэ) и председателем КНР Си Цзиньпином. Последний же официальный визит Путина во Вьетнам состоялся в ноябре 2013 г.