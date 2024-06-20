Путин во Вьетнаме заявил о важности использования нацвалют при расчетах
Президент России Владимир Путин отметил важность перехода на национальные валюты при расчетах РФ и Вьетнама. В I квартале 2024 г. их объем составил почти 60%. Об этом российский лидер заявил по итогам переговоров с вьетнамским коллегой.
«Наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества», – сказал Путин, добавив, что в 2023 г. доля транзакций в российских рублях и вьетнамских донгах обеспечила более 40% объемов двусторонних коммерческих сделок.
В преддверии своего визита во Вьетнам Путин написал статью об отношениях двух стран. В частности, он упомянул, что в 2023 г. товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на 8%, а в I квартале текущего года – более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страны также имеют возможность осуществлять расчеты в российских рублях и вьетнамских донгах. В обеспечении финансовых операций ключевую роль играет Вьетнамско-Российский совместный банк.
19 июня Путин прибыл во Вьетнам после завершения визита в КНДР. В предыдущий раз он посещал Вьетнам в 2017 г. В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, замминистра обороны Александр Фомин, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон и др.
Путин провел переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. У него также запланирована отдельная встреча с премьер-министром республики Фам Минь Тинем. Также президенты России и Вьетнама подписали заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений».