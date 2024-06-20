Путин во Вьетнаме заявил о важности использования нацвалют при расчетах

В преддверии своего визита во Вьетнам Путин написал статью об отношениях двух стран. В частности, он упомянул, что в 2023 г. товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на 8%, а в I квартале текущего года – более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страны также имеют возможность осуществлять расчеты в российских рублях и вьетнамских донгах. В обеспечении финансовых операций ключевую роль играет Вьетнамско-Российский совместный банк.