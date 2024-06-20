Премьер Франции заявил о сокращении поддержки Киева в случае победы правых
При победе правых на выборах в Национальное собрание Франции помощь Украине значительно сократится. Об этом заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь, представляя программу партии в преддверии парламентских выборов, сообщает телеканал BFMTV.
По его словам, победа Национального объединения станет «блокадой Европейского Союза» и «началом фрексита», то есть выхода Франции из ЕС.
Атталь также предупредил об «очень серьезных поворотах», таких как «прекращение значительной части поддержки Украины», упоминая при этом «риск подчинения России».
9 июня Макрон объявил о роспуске Национального собрания и досрочных парламентских выборах. Он принял такое решение после подведения предварительных итогов выборов в Европарламент, состоявшихся 6–9 июня. По их результатам партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%. Движение Ле Пен будет самой большой правопопулистской партией в новом созыве Европарламента и займет 30 мест из 720.
Внеочередные парламентские выборы во Франции пройдут 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).