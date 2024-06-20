Оппозиция Грузии объявила бойкот работе парламента
Представители парламентской оппозиции Грузии находятся в режиме бойкота по отношению к заседаниям законодательного органа, сообщил председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе, передает телеканал Rustavi 2.
20 июня депутаты рассматривают пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским в РФ и запрещено).
«Оппозиция не присутствует на обсуждении комитета, тем самым прямо заявляя о своей позиции, что она выступает против принятия этого закона. Или же они уклоняются от ответственности вступить в предметное обсуждение этого вопроса», – заявил Миканадзе.
На заседании присутствуют представители только одной оппозиционной партии – «Гирчи». Депутаты фракции занимают только четыре места из 150 в парламенте.
Пакетом из 19 законопроектов предлагается запретить однополые браки, усыновление и смену пола, а также ограничить ЛГБТ-пропаганду. Авторами инициатив являются члены правящей партии «Грузинская мечта».
28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. 3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили.
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что США осуждают решение грузинского парламента о законе об иноагентах. Миллер говорил, что США могут ввести визовые ограничения против грузинских политиков и их родственников.