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Оппозиция Грузии объявила бойкот работе парламента

Ведомости

Представители парламентской оппозиции Грузии находятся в режиме бойкота по отношению к заседаниям законодательного органа, сообщил председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе, передает телеканал Rustavi 2. 

20 июня депутаты рассматривают пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским в РФ и запрещено). 

«Оппозиция не присутствует на обсуждении комитета, тем самым прямо заявляя о своей позиции, что она выступает против принятия этого закона. Или же они уклоняются от ответственности вступить в предметное обсуждение этого вопроса», – заявил Миканадзе.

На заседании присутствуют представители только одной оппозиционной партии – «Гирчи». Депутаты фракции занимают только четыре места из 150 в парламенте.

Пакетом из 19 законопроектов предлагается запретить однополые браки, усыновление и смену пола, а также ограничить ЛГБТ-пропаганду. Авторами инициатив являются члены правящей партии «Грузинская мечта». 

28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. 3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили.

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что США осуждают решение грузинского парламента о законе об иноагентах. Миллер говорил, что США могут ввести визовые ограничения против грузинских политиков и их родственников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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