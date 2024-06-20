Власти Вьетнама приняли приглашение Путина посетить Россию
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг и высшие руководители страны приняли приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Ханое.
«Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и высшие руководители Вьетнама приняли приглашение», – сказано в документе.
В нем говорится также, что президент РФ выразил благодарность за »теплый и радушный прием».
«Это свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия, традиционной дружбе и особых симпатиях между руководством и народами двух стран», – написано в заявлении.
Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама после часа ночи по местному времени 20 июня. В предыдущий раз он посещал страну в 2017 г. По итогам российско-вьетнамских переговоров сегодня было принято совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между странами, а также подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.