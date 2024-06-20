Власти Вьетнама приняли приглашение Путина посетить Россию

Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама после часа ночи по местному времени 20 июня. В предыдущий раз он посещал страну в 2017 г. По итогам российско-вьетнамских переговоров сегодня было принято совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между странами, а также подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.