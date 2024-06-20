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Власти Вьетнама приняли приглашение Путина посетить Россию

Ведомости

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг и высшие руководители страны приняли приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Ханое.

«Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и высшие руководители Вьетнама приняли приглашение», – сказано в документе.

В нем говорится также, что президент РФ выразил благодарность за »теплый и радушный прием».

«Это свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия, традиционной дружбе и особых симпатиях между руководством и народами двух стран», – написано в заявлении.

Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама после часа ночи по местному времени 20 июня. В предыдущий раз он посещал страну в 2017 г. По итогам российско-вьетнамских переговоров сегодня было принято совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между странами, а также подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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