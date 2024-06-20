Президент Румынии вышел из борьбы за пост генсека НАТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что снимает свою кандидатуру на пост главы НАТО, освобождая дорогу к должности генсека альянса для премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Об этом сообщает Reuters.
Румыния поддержит Рютте и передаст Украине один из двух своих действующих ракетных комплексов Patriot при условии, что союзники заменят его аналогичной системой ПВО, заявили в Высшем совете обороны Бухареста (CSAT) под председательством Йоханниса.
НАТО принимает решения о назначении главы альянса на основе консенсуса. Только Румыния до сих пор официально выступала против кандидатуры Рютте.
Формальной процедуры отбора на должность главы НАТО не существует, но для назначения требуется согласие всех 32 членов военного альянса. Это означает, что кандидат может столкнуться со всевозможными пожеланиями от стран-членов в обмен на их поддержку. Рютте быстро удалось заручиться широкой поддержкой, и он с самого начала был предпочтительным кандидатом Соединенных Штатов.
Но несколько стран выступили против. Рютте пришлось организовать частный визит к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Еще одним противником стала Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан объявил, что у него есть два требования, прежде чем согласиться на кандидатуру Рютте. Во-первых, он хотел получить гарантии того, что Венгрии не придется помогать Украине. Нынешний глава НАТО Столтенберг дал такую гарантию.