Президент Румынии вышел из борьбы за пост генсека НАТО

Формальной процедуры отбора на должность главы НАТО не существует, но для назначения требуется согласие всех 32 членов военного альянса. Это означает, что кандидат может столкнуться со всевозможными пожеланиями от стран-членов в обмен на их поддержку. Рютте быстро удалось заручиться широкой поддержкой, и он с самого начала был предпочтительным кандидатом Соединенных Штатов.