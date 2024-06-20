СМИ: Шольц хотел заключить с США секретную сделку по «Северному потоку – 2»

В ночь на 26 сентября 2022 г. на «Северных потоках» произошел взрыв. В обоих трубопроводах упало давление. Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия. Первые две страны прекратили свои расследования в феврале 2024 г., так и не определив виновников происшедшего. Генпрокуратура Германии сообщала, что расследование продолжается. Москва неоднократно призывала провести независимое расследование с участием России, обвинив страны Запада в подрыве газопроводов.