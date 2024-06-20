СМИ: Шольц хотел заключить с США секретную сделку по «Северному потоку – 2»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов, собирался заключить тайную сделку с США, чтобы предотвратить санкции Вашингтона против строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на внутренние правительственные файлы о планировании, строительстве и политическом сопровождении «Северного потока – 2».
Летом 2020 г. Шольц предложил на тот момент президенту США Дональду Трампу инвестировать 1 млрд евро из бюджета ФРГ в строительство регазификационных терминалов сжиженного природного газа на северогерманском побережье. Условием для этого являлось снятие санкций против газопровода. В США предложение отклонили.
4 июня газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на секретные документы писала, что президент США Джо Байден пошел на уступки немецким властям относительно строительства российского газопровода «Северный поток – 2». Против строительства газопровода выступал Трамп, но при Байдене ситуация изменилась. Новый президент, как пишет издание, стремился «наладить отношения с немецкими друзьями, несмотря на то что он сам критически относился к газопроводу».
В ночь на 26 сентября 2022 г. на «Северных потоках» произошел взрыв. В обоих трубопроводах упало давление. Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия. Первые две страны прекратили свои расследования в феврале 2024 г., так и не определив виновников происшедшего. Генпрокуратура Германии сообщала, что расследование продолжается. Москва неоднократно призывала провести независимое расследование с участием России, обвинив страны Запада в подрыве газопроводов.