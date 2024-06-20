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СМИ: Шольц хотел заключить с США секретную сделку по «Северному потоку – 2»

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов, собирался заключить тайную сделку с США, чтобы предотвратить санкции Вашингтона против строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на внутренние правительственные файлы о планировании, строительстве и политическом сопровождении «Северного потока – 2».

Летом 2020 г. Шольц предложил на тот момент президенту США Дональду Трампу инвестировать 1 млрд евро из бюджета ФРГ в строительство регазификационных терминалов сжиженного природного газа на северогерманском побережье. Условием для этого являлось снятие санкций против газопровода. В США предложение отклонили.

4 июня газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на секретные документы писала, что президент США Джо Байден пошел на уступки немецким властям относительно строительства российского газопровода «Северный поток – 2». Против строительства газопровода выступал Трамп, но при Байдене ситуация изменилась. Новый президент, как пишет издание, стремился «наладить отношения с немецкими друзьями, несмотря на то что он сам критически относился к газопроводу».

В ночь на 26 сентября 2022 г. на «Северных потоках» произошел взрыв. В обоих трубопроводах упало давление. Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия. Первые две страны прекратили свои расследования в феврале 2024 г., так и не определив виновников происшедшего. Генпрокуратура Германии сообщала, что расследование продолжается. Москва неоднократно призывала провести независимое расследование с участием России, обвинив страны Запада в подрыве газопроводов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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