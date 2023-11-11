8 февраля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. Затем он на эту тему высказывался неоднократно. В частности, 26 сентября этого года он рассказал, что команда из сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которая готовила операцию по подрыву «Северных потоков», не оставила никаких следов, «кроме успеха своей миссии». Все отчеты с места операции поступали непосредственно директору ЦРУ Биллу Бернсу. Он, утверждает журналист, был единственным связующим звеном между президентом и организаторами. После того как миссия была окончена, все бумаги, копии и физические улики были уничтожены.