СМИ сообщили о координации подрыва «Северных потоков» украинским офицером
Экс-командир одной из частей сил спецопераций вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский координировал усилия по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников с Украины и европейских стран.
Источники газеты утверждают, что Червинский руководил командой из шести человек, которая якобы взяла в аренду судно, предоставив поддельные документы, а затем использовала водолазное оборудование для установки взрывчатки на подводных трубопроводах.
По информации издания, Червинский при осуществлении диверсии получал приказы от главкома ВСУ Валерия Залужного. Источники предоставили информацию на условиях анонимности, чтобы не привести к дальнейшему ухудшению отношений с Украиной и не вызвать критику со стороны США. Сам Червинский опроверг какую либо причастность к подрыву газопроводов.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийское море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.
8 февраля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. Затем он на эту тему высказывался неоднократно. В частности, 26 сентября этого года он рассказал, что команда из сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которая готовила операцию по подрыву «Северных потоков», не оставила никаких следов, «кроме успеха своей миссии». Все отчеты с места операции поступали непосредственно директору ЦРУ Биллу Бернсу. Он, утверждает журналист, был единственным связующим звеном между президентом и организаторами. После того как миссия была окончена, все бумаги, копии и физические улики были уничтожены.
При этом ряд западных СМИ утверждали, что доказательства указывают на причастность к диверсии злоумышленников, связанных с Украиной. Кремль усомнился в правдивости сообщения о том, что диверсию организовала Украина, и назвал такие сообщения «скоординированным вбросом», цель которого заключается в том, чтобы отвлечь внимание. Президент России Владимир Путин и другие официальные лица ранее неоднократно указывали, что за подрывом газопроводов стоят страны Запада во главе с США.