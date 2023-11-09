Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить «Северные потоки»

«Арктик СПГ–2» – проект «Новатэка» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Проект предполагает разработку на полуострове месторождения Утреннее и строительство завода по сжижению природного газа на терминале Утренний в Обской губе. Президент России Владимир Путин запустил первую очередь в июле 2023 г. Запуск второй очереди «Арктик СПГ – 2» запланирован на 2024 г., а третьей – на 2026 г. «Арктик СПГ–2» станет первым в мире заводом по серийному производству СПГ-линий на основаниях гравитационного типа (ОГТ). На каждом ОГТ размещается 14 технологических модулей общим весом около 160 000 т и с весом единичного модуля до 17 000 т.