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Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить «Северные потоки»

Ведомости

Президент США Джо Байден обещал, что Соединенные Штаты уничтожат «Северные потоки», и через некоторое время они были взорваны. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне заявления помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатта о том, что Белый дом добивается прекращения существования «Арктик СПГ-2».

«Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова. Потому что опять речь идет о посягательствах на очень важный энергопроект», – добавил Песков.

2 ноября США ввели санкции против «Арктик СПГ–2». Под ограничения попали около 40 физических лиц и 200 компаний, в том числе иностранных. 8 ноября Пайатт заявил, что Вашингтон намерен «задушить» проект «Новатэка» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ–2».

«Арктик СПГ–2» – проект «Новатэка» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Проект предполагает разработку на полуострове месторождения Утреннее и строительство завода по сжижению природного газа на терминале Утренний в Обской губе. Президент России Владимир Путин запустил первую очередь в июле 2023 г. Запуск второй очереди «Арктик СПГ – 2» запланирован на 2024 г., а третьей – на 2026 г. «Арктик СПГ–2» станет первым в мире заводом по серийному производству СПГ-линий на основаниях гравитационного типа (ОГТ). На каждом ОГТ размещается 14 технологических модулей общим весом около 160 000 т и с весом единичного модуля до 17 000 т. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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