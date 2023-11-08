Госдеп назвал своей целью «удушение» российского проекта «Арктик СПГ 2»
Вашингтон намерен «задушить» проект «Новатэка» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ – 2». Об этом заявил журналистам помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.
«На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта "Арктик СПГ 2"... Наша цель – задушить его», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
2 ноября США ввели санкции против «Арктик СПГ – 2». Под ограничения попали также «АФК-Система», «СПБ биржа», банки «Почта банк», «Русский стандарт», Всероссийский банк развития регионов, Абсолют банк и др. Всего санкции коснулись около 40 физических лиц и 200 компаний, в том числе иностранных.
«Арктик СПГ – 2» – проект «Новатэка» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове, по другую сторону Обской губы Карского моря от Ямала. Проект предполагает разработку на полуострове месторождения Утреннее и строительство завода по сжижению природного газа на терминале Утренний в Обской губе. Президент России Владимир Путин запустил первую очередь в июле 2023 г. Запуск второй очереди «Арктик СПГ – 2» запланирован на 2024 г., а третьей – на 2026 г.
«Арктик СПГ – 2» станет первым в мире заводом по серийному производству СПГ-линий на основаниях гравитационного типа (ОГТ). На каждом ОГТ размещается 14 технологических модулей общим весом около 160 000 т и с весом единичного модуля до 17 000 т. В процессе изготовления технологических линий задействованы сотни российских предприятий, создано более 80 000 рабочих мест по всей России.