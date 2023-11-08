Госдеп назвал своей целью «удушение» российского проекта «Арктик СПГ 2»

«Арктик СПГ – 2» – проект «Новатэка» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове, по другую сторону Обской губы Карского моря от Ямала. Проект предполагает разработку на полуострове месторождения Утреннее и строительство завода по сжижению природного газа на терминале Утренний в Обской губе. Президент России Владимир Путин запустил первую очередь в июле 2023 г. Запуск второй очереди «Арктик СПГ – 2» запланирован на 2024 г., а третьей – на 2026 г.