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Госдеп назвал своей целью «удушение» российского проекта «Арктик СПГ 2»

Ведомости

Вашингтон намерен «задушить» проект «Новатэка» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ – 2». Об этом заявил журналистам помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.

«На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта "Арктик СПГ 2"... Наша цель – задушить его», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

2 ноября США ввели санкции против «Арктик СПГ – 2». Под ограничения попали также «АФК-Система», «СПБ биржа», банки «Почта банк», «Русский стандарт», Всероссийский банк развития регионов, Абсолют банк и др. Всего санкции коснулись около 40 физических лиц и 200 компаний, в том числе иностранных.

США ввели санкции в отношении российских банков, «Арктик СПГ – 2» и «Бауманки»

Под ограничения также попали почти 40 физических лиц

«Арктик СПГ – 2» – проект «Новатэка» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове, по другую сторону Обской губы Карского моря от Ямала. Проект предполагает разработку на полуострове месторождения Утреннее и строительство завода по сжижению природного газа на терминале Утренний в Обской губе. Президент России Владимир Путин запустил первую очередь в июле 2023 г. Запуск второй очереди «Арктик СПГ – 2» запланирован на 2024 г., а третьей – на 2026 г.

«Арктик СПГ – 2» станет первым в мире заводом по серийному производству СПГ-линий на основаниях гравитационного типа (ОГТ). На каждом ОГТ размещается 14 технологических модулей общим весом около 160 000 т и с весом единичного модуля до 17 000 т. В процессе изготовления технологических линий задействованы сотни российских предприятий, создано более 80 000 рабочих мест по всей России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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