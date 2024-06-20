Российские военные впервые применили управляемую ФАБ-3000 в зоне спецоперации

Массовое производство авиабомб ФАБ-3000 запущено с февраля на заводе в Нижегородской области. В марте сообщалось, что на предприятии также выпускают авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 – с начала года объемы их производства увеличились.