Российские военные впервые применили управляемую ФАБ-3000 в зоне спецоперации
Воздушно-космические силы (ВКС) России впервые применили в зоне специальной военной операции фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Вес бомбы составляет более 3 т. Собеседник агентства уточнил, что российские военные нанесли удар ФАБ-3000 по пункту временной дислокации противника в Липцах Харьковской области.
Массовое производство авиабомб ФАБ-3000 запущено с февраля на заводе в Нижегородской области. В марте сообщалось, что на предприятии также выпускают авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 – с начала года объемы их производства увеличились.
29 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о поставке в российские войска серийных тяжелых баллистических ракет «Сармат».