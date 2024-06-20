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Российские военные впервые применили управляемую ФАБ-3000 в зоне спецоперации

Ведомости

Воздушно-космические силы (ВКС) России впервые применили в зоне специальной военной операции фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Вес бомбы составляет более 3 т. Собеседник агентства уточнил, что российские военные нанесли удар ФАБ-3000 по пункту временной дислокации противника в Липцах Харьковской области.

Массовое производство авиабомб ФАБ-3000 запущено с февраля на заводе в Нижегородской области. В марте сообщалось, что на предприятии также выпускают авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 – с начала года объемы их производства увеличились.

29 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о поставке в российские войска серийных тяжелых баллистических ракет «Сармат».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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