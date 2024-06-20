Норвегия, Швеция и Финляндия создадут военно-транспортный коридор
Норвегия, Швеция и Финляндия создадут военно-транспортный коридор через северные части своих территорий, сообщается на сайте правительства Норвегии.
«Это поможет обеспечить быструю переброску персонала и материалов из норвежских портов через Швецию в Финляндию», – заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере. Решение принято совместно с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом.
Соответствующую работу возглавят министры обороны трех стран в сотрудничестве с гражданскими субъектами. Планируется обновить необходимые правила и законодательство, а также инвестировать в необходимую инфраструктуру для обеспечения быстрой и эффективной военной мобильности.
4 июня издание The Telegraph сообщило, что НАТО работает над созданием «сухопутных коридоров» для перемещения американских войск и бронетехники в случае столкновения Европы с Россией. Логистические маршруты стали приоритетом после саммита НАТО в Вильнюсе. В прошлом году страны - члены альянса согласились подготовить 300 000 военнослужащих, которые будут находиться в состоянии высокой боевой готовности.