Норвегия, Швеция и Финляндия создадут военно-транспортный коридор

4 июня издание The Telegraph сообщило, что НАТО работает над созданием «сухопутных коридоров» для перемещения американских войск и бронетехники в случае столкновения Европы с Россией. Логистические маршруты стали приоритетом после саммита НАТО в Вильнюсе. В прошлом году страны - члены альянса согласились подготовить 300 000 военнослужащих, которые будут находиться в состоянии высокой боевой готовности.