Норвегия, Швеция и Финляндия собираются создать военно-транспортный коридор
Власти Финляндии, Норвегии и Швеции намерены создать военно-транспортный коридор через северные территории трех стран. Об этом сообщил NRK со ссылкой на норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере.
«Это может помочь обеспечить быструю переброску персонала и материалов из Норвегии в Японию в Швецию и Финляндию», – пояснил глава норвежского кабмина.
По словам Стере, раньше властям приходилось думать о севере и юге, когда они планировали перевозку военного персонала и техники. Теперь их внимание будет в большей степени обращено на запад и восток. Премьер-министр также подчеркнул, что национальная инфраструктура должна отвечать потребностям НАТО в возможности перебрасывать войска через государственные границы.
В мае правительство Финляндии представило предложение о принятии и вступлении в силу соглашения об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США (DCA). Соглашение призвано обеспечить современную основу для оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами. Оно регулирует возможность военного присутствия США в Финляндии в любых ситуациях, связанных с безопасностью, и способствует развитию регионального сотрудничества. Соглашение «улучшит условия для поддержки Финляндии США и укрепит безопасность Финляндии как члена НАТО».