Норвегия, Швеция и Финляндия собираются создать военно-транспортный коридор

По словам Стере, раньше властям приходилось думать о севере и юге, когда они планировали перевозку военного персонала и техники. Теперь их внимание будет в большей степени обращено на запад и восток. Премьер-министр также подчеркнул, что национальная инфраструктура должна отвечать потребностям НАТО в возможности перебрасывать войска через государственные границы.