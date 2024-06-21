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Норвегия, Швеция и Финляндия собираются создать военно-транспортный коридор

Ведомости

Власти Финляндии, Норвегии и Швеции намерены создать военно-транспортный коридор через северные территории трех стран. Об этом сообщил NRK со ссылкой на норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере.

«Это может помочь обеспечить быструю переброску персонала и материалов из Норвегии в Японию в Швецию и Финляндию», – пояснил глава норвежского кабмина.

По словам Стере, раньше властям приходилось думать о севере и юге, когда они планировали перевозку военного персонала и техники. Теперь их внимание будет в большей степени обращено на запад и восток. Премьер-министр также подчеркнул, что национальная инфраструктура должна отвечать потребностям НАТО в возможности перебрасывать войска через государственные границы.

В мае правительство Финляндии представило предложение о принятии и вступлении в силу соглашения об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США (DCA). Соглашение призвано обеспечить современную основу для оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами. Оно регулирует возможность военного присутствия США в Финляндии в любых ситуациях, связанных с безопасностью, и способствует развитию регионального сотрудничества. Соглашение «улучшит условия для поддержки Финляндии США и укрепит безопасность Финляндии как члена НАТО».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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