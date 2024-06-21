В Ассоциацию городов и муниципалитетов БРИКС+ объединились 18 260 городов

Организатором форума выступает мэрия Казани при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Дипломатической академии МИД и Россотрудничества. В форуме принимают участие Китайская народная ассоциация дружбы с зарубежными странами (538 городов), Бразильская ассоциация муниципалитетов (833 города), Всеиндийский институт местного самоуправления (51 город), Латиноамериканская федерация городов (16 400 муниципалитетов). К ним присоединятся Ассоциация городов Эфиопии (91 город), Южноафриканская ассоциация местного самоуправления (257 местных органов власти) и Ассоциация городов Поволжья (26 городов). Кроме того, в форуме участвуют делегаты из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Белоруссии.