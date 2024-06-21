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В Ассоциацию городов и муниципалитетов БРИКС+ объединились 18 260 городов

Ведомости

Участники форума городов стран БРИКС+ в Казани подписали соглашение о создании Ассоциации городов и муниципалитетов стран объединения, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы форума. Среди подписантов – более 200 представителей из 20 стран. Россия выступила инициатором создания ассоциации, уточнил собеседник. На период становления ее возглавит мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Организация будет налаживать продуктивные отношения и обмен опытом между 18 260 городами с общим населением порядка 2,6 млрд человек.

«Сегодня уже подписано 11 соглашений о сотрудничестве. В частности, ВАРМСУ (Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления) договорилась о плотном взаимодействии сразу с тремя крупными объединениями, в том числе с Ассоциацией бразильских муниципалитетов, куда входят 833 города», – рассказал «Ведомостям» Метшин. Ассоциация активизирует сотрудничество в экономике, культуре, образовании, экологии, добавил он.

«Событие историческое – ВАРМСУ расширяет границы. Впервые в истории организации Всероссийская ассоциация начинает сотрудничество и обмен опытом на международном уровне. В российских муниципалитетах накоплен большой опыт, много интересных управленческих практик в экономике, образовании, культуре, экологии», – отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Организатором форума выступает мэрия Казани при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Дипломатической академии МИД и Россотрудничества. В форуме принимают участие Китайская народная ассоциация дружбы с зарубежными странами (538 городов), Бразильская ассоциация муниципалитетов (833 города), Всеиндийский институт местного самоуправления (51 город), Латиноамериканская федерация городов (16 400 муниципалитетов). К ним присоединятся Ассоциация городов Эфиопии (91 город), Южноафриканская ассоциация местного самоуправления (257 местных органов власти) и Ассоциация городов Поволжья (26 городов). Кроме того, в форуме участвуют делегаты из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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