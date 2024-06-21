В Ассоциацию городов и муниципалитетов БРИКС+ объединились 18 260 городов
Участники форума городов стран БРИКС+ в Казани подписали соглашение о создании Ассоциации городов и муниципалитетов стран объединения, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы форума. Среди подписантов – более 200 представителей из 20 стран. Россия выступила инициатором создания ассоциации, уточнил собеседник. На период становления ее возглавит мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
Организация будет налаживать продуктивные отношения и обмен опытом между 18 260 городами с общим населением порядка 2,6 млрд человек.
«Сегодня уже подписано 11 соглашений о сотрудничестве. В частности, ВАРМСУ (Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления) договорилась о плотном взаимодействии сразу с тремя крупными объединениями, в том числе с Ассоциацией бразильских муниципалитетов, куда входят 833 города», – рассказал «Ведомостям» Метшин. Ассоциация активизирует сотрудничество в экономике, культуре, образовании, экологии, добавил он.
«Событие историческое – ВАРМСУ расширяет границы. Впервые в истории организации Всероссийская ассоциация начинает сотрудничество и обмен опытом на международном уровне. В российских муниципалитетах накоплен большой опыт, много интересных управленческих практик в экономике, образовании, культуре, экологии», – отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.
Организатором форума выступает мэрия Казани при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Дипломатической академии МИД и Россотрудничества. В форуме принимают участие Китайская народная ассоциация дружбы с зарубежными странами (538 городов), Бразильская ассоциация муниципалитетов (833 города), Всеиндийский институт местного самоуправления (51 город), Латиноамериканская федерация городов (16 400 муниципалитетов). К ним присоединятся Ассоциация городов Эфиопии (91 город), Южноафриканская ассоциация местного самоуправления (257 местных органов власти) и Ассоциация городов Поволжья (26 городов). Кроме того, в форуме участвуют делегаты из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Белоруссии.