В Черногории задержали россиянина по запросу США

Мельников направил обращение уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу. В нем он заявил, что о задержании россиянина стало известно из СМИ. Российское консульство и посольство оповещены не были, хотя по правилам это делается в течение трех дней. Никакой дополнительной информации российская сторона до сих пор не получила, добавил Мельников.