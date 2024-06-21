В Черногории задержали россиянина по запросу США
Гражданин РФ задержан в Черногории по запросу США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
Мельников направил обращение уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу. В нем он заявил, что о задержании россиянина стало известно из СМИ. Российское консульство и посольство оповещены не были, хотя по правилам это делается в течение трех дней. Никакой дополнительной информации российская сторона до сих пор не получила, добавил Мельников.
Он допустил, что эта ситуация могла обеспокоить членов семьи задержанного, а также нарушить его права на консульскую и юридическую помощь. Имя задержанного россиянина не уточняется.
Мельников призвал Бьековича восстановить нарушенные права гражданина России, предоставить информацию о месте его нахождения и предъявленных ему обвинениях, а также обеспечить доступ российских дипломатов к задержанному.
17 июня издание CdM сообщило, что министр юстиции Черногории Андрей Милович одобрил арест российского гражданина, которого обвиняют в незаконном вмешательстве в выборы США в 2020 г. и незаконном финансировании. Ордер на его арест выдал окружной суд Нью-Йорка.