Московский суд арестовал израильского футболиста по запросу Германии
Немецкие органы подозревают Басиса в мошенничестве, он был арестован московским судом для дальнейшей экстрадиции, рассказал собеседник агентства.
31 мая «Известия» со ссылкой на генпрокуратуру Дрездена также сообщили, что Басис был задержан в Москве по линии Интерпола в связи с обвинениями в мошенничестве, предъявленными в Германии.
В ведомстве отмечали, что задержанному 50 лет. Согласно открытым данным, Лирон Басис – бывший футболист, играл в израильских клубах «Маккаби», «Тират Кармель» в период с 1992 по 2008 г.
13 марта стало известно об аресте футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ по запросу генеральной прокуратуры Нидерландов. Гражданин Нидерландов Промес обвиняется на родине в торговле наркотическими средствами и нанесении ножевого ранения двоюродному брату.
Промеса освободили из-под стражи 17 мая, сейчас он остается в ОАЭ. 3 июня нидерландское издание Puna сообщило, что Промес продолжает тренировки, его заметили с защитником «Ливерпуля» Исааком Мабайей и нападающим «Суонси Сити» Джамалом Лоу.