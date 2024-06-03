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Московский суд арестовал израильского футболиста по запросу Германии

Ведомости

Пресненский суд Москвы арестовал израильтянина Лирона Басиса, следует из картотеки суда. Источник «РИА Новостей» сообщил, что иностранец был арестован по запросу Германии. 

Немецкие органы подозревают Басиса в мошенничестве, он был арестован московским судом для дальнейшей экстрадиции, рассказал собеседник агентства.

31 мая «Известия» со ссылкой на генпрокуратуру Дрездена также сообщили, что Басис был задержан в Москве по линии Интерпола в связи с обвинениями в мошенничестве, предъявленными в Германии. 

В ведомстве отмечали, что задержанному 50 лет. Согласно открытым данным, Лирон Басис – бывший футболист, играл в израильских клубах «Маккаби», «Тират Кармель» в период с 1992 по 2008 г.

13 марта стало известно об аресте футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ по запросу генеральной прокуратуры Нидерландов. Гражданин Нидерландов Промес обвиняется на родине в торговле наркотическими средствами и нанесении ножевого ранения двоюродному брату.

Промеса освободили из-под стражи 17 мая, сейчас он остается в ОАЭ. 3 июня нидерландское издание Puna сообщило, что Промес продолжает тренировки, его заметили с защитником «Ливерпуля» Исааком Мабайей и нападающим «Суонси Сити» Джамалом Лоу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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