Nammo и KNDS попросили ЕС выделить допсредства для производства 155-мм снарядов
Крупнейшие европейские производители боеприпасов Nammo и KNDS попросили Евросоюз (ЕС) выделить дополнительное финансирование для увеличения производства 155-мм артиллерийских снарядов. Об этом сообщает портал Defence News.
В публикации отмечается, что ЕС смог поставить Украине чуть более половины из миллиона снарядов, которые были обещаны к марту. Генеральный директор Nammo Мортен Брандцаег заявил, что конфликт на Украине проявляется не только в рамках боевых действий, но и в «промышленной войне». Он подчеркнул, что для производства боеприпасов необходимо допфинансирование сверх изначально предоставленных 500 млн евро. Средства помогут странам Европы достичь производственной мощности в 2 млн снарядов в год к концу 2025 г.
Издание со ссылкой на высокопоставленного руководителя военной отрасли отмечает, что цены на европейские 155-мм снаряды колеблются от $5000 до $10 000 за высококачественные боеприпасы. Их производители сталкиваются с более высокими затратами в цепочке поставок из-за большего спроса и дорогой энергии.
20 июня стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил крупнейший в истории заказ на поставку боеприпасов 155 мм на сумму до 8,5 млрд евро. Контракт подписан председателем федерального управления оборудования, информационных технологий и технической поддержки бундесвера Аннетт Ленигк-Эмден и представителями Rheinmetall. Поставки начнутся в начале следующего года.