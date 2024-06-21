Nammo и KNDS попросили ЕС выделить допсредства для производства 155-мм снарядов

В публикации отмечается, что ЕС смог поставить Украине чуть более половины из миллиона снарядов, которые были обещаны к марту. Генеральный директор Nammo Мортен Брандцаег заявил, что конфликт на Украине проявляется не только в рамках боевых действий, но и в «промышленной войне». Он подчеркнул, что для производства боеприпасов необходимо допфинансирование сверх изначально предоставленных 500 млн евро. Средства помогут странам Европы достичь производственной мощности в 2 млн снарядов в год к концу 2025 г.