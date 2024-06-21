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Nammo и KNDS попросили ЕС выделить допсредства для производства 155-мм снарядов

Ведомости

Крупнейшие европейские производители боеприпасов Nammo и KNDS попросили Евросоюз (ЕС) выделить дополнительное финансирование для увеличения производства 155-мм артиллерийских снарядов. Об этом сообщает портал Defence News.

В публикации отмечается, что ЕС смог поставить Украине чуть более половины из миллиона снарядов, которые были обещаны к марту. Генеральный директор Nammo Мортен Брандцаег заявил, что конфликт на Украине проявляется не только в рамках боевых действий, но и в «промышленной войне». Он подчеркнул, что для производства боеприпасов необходимо допфинансирование сверх изначально предоставленных 500 млн евро. Средства помогут странам Европы достичь производственной мощности в 2 млн снарядов в год к концу 2025 г.

Издание со ссылкой на высокопоставленного руководителя военной отрасли отмечает, что цены на европейские 155-мм снаряды колеблются от $5000 до $10 000 за высококачественные боеприпасы. Их производители сталкиваются с более высокими затратами в цепочке поставок из-за большего спроса и дорогой энергии.

20 июня стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил крупнейший в истории заказ на поставку боеприпасов 155 мм на сумму до 8,5 млрд евро. Контракт подписан председателем федерального управления оборудования, информационных технологий и технической поддержки бундесвера Аннетт Ленигк-Эмден и представителями Rheinmetall. Поставки начнутся в начале следующего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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