Немецкий Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-мм боеприпасов
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил крупнейший в истории заказ на поставку боеприпасов 155 мм на сумму до 8,5 млрд евро, сообщила пресс-служба компании.
«Rheinmetall получил рамочный контракт от бундесвера на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму до 8,5 млрд евро брутто», – говорится в сообщении.
Контракт был подписан 20 июня председателем федерального управления оборудования, информационных технологий и технической поддержки бундесвера Аннетт Ленигк-Эмден и представителями Rheinmetall в Кобленце.
Поставки начнутся в начале 2025 г. Основным покупателем станет ФРГ, которая обеспечит часть поставок на Украину, уточнили в представительстве. Участниками заказа также стали Нидерланды, Эстония и Дания.
13 июня Rheinmetall и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Сообщалось, что концерн сейчас ведет переговоры с Киевом о создании производства артиллерийской амуниции и передаче стране первых боевых машин пехоты Lynx в 2024 г.
Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших производителей боеприпасов в мире. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха.