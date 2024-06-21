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В США призвали следить за отношениями Вьетнама и России

Ведомости

США необходимо внимательно следить за тем, как развиваются отношения России и Вьетнама. Такое мнение выразил адмирал ВМС США в отставке, бывший глава Европейского командования ВС США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в эфире телеканала MSNBC.

«Во Вьетнаме, между прочим, населения в четыре раза больше, чем в Северной Корее, около 100 млн человек, динамичная экономика, очень сильные демографические показатели. Вьетнам во многих отношениях представляет собой большую возможность для Запада, чем Северная Корея», – подчеркнул Ставридис.

Эксперт также заявил о необходимости укреплять альянсы с Японией, Австралией, Новой Зеландией, Сингапуром, Таиландом, Филиппинами, которые являются партнерами по договорам о взаимной обороне. США при этом нужно сосредоточить усилия на Вьетнаме, считает он.

«Мы должны следить и за этим флангом», – сказал Ставридис, добавив, что обеспокоен кадрами, на которых президент РФ Владимир Путин во Вьетнаме встречается с президентом и другими высокопоставленными лицами.

Путин посетил Вьетнам с государственным визитом 20 июня. В этот же день в Ханое прошли российско-вьетнамские переговоры. По их итогам было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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