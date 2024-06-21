В США призвали следить за отношениями Вьетнама и России
США необходимо внимательно следить за тем, как развиваются отношения России и Вьетнама. Такое мнение выразил адмирал ВМС США в отставке, бывший глава Европейского командования ВС США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в эфире телеканала MSNBC.
«Во Вьетнаме, между прочим, населения в четыре раза больше, чем в Северной Корее, около 100 млн человек, динамичная экономика, очень сильные демографические показатели. Вьетнам во многих отношениях представляет собой большую возможность для Запада, чем Северная Корея», – подчеркнул Ставридис.
Эксперт также заявил о необходимости укреплять альянсы с Японией, Австралией, Новой Зеландией, Сингапуром, Таиландом, Филиппинами, которые являются партнерами по договорам о взаимной обороне. США при этом нужно сосредоточить усилия на Вьетнаме, считает он.
«Мы должны следить и за этим флангом», – сказал Ставридис, добавив, что обеспокоен кадрами, на которых президент РФ Владимир Путин во Вьетнаме встречается с президентом и другими высокопоставленными лицами.
Путин посетил Вьетнам с государственным визитом 20 июня. В этот же день в Ханое прошли российско-вьетнамские переговоры. По их итогам было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.