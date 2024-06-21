В США призвали следить за отношениями Вьетнама и России

«Во Вьетнаме, между прочим, населения в четыре раза больше, чем в Северной Корее, около 100 млн человек, динамичная экономика, очень сильные демографические показатели. Вьетнам во многих отношениях представляет собой большую возможность для Запада, чем Северная Корея», – подчеркнул Ставридис.