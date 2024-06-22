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Памфилова назвала санкции Японии против членов ЦИК бессмысленным ритуалом

Ведомости

Введенные Японией против членов ЦИК России санкции можно расценить как «бессмысленный, но уже обязательный ритуал», которые совершают все «холопы американского диктата», заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в комментарии «РИА Новости».

«Расцениваю это как некий бессмысленный, но уже обязательный ритуал со стороны всех холопов американского диктата. А бессмысленный – поскольку нельзя заморозить то, чего просто не существует: какие счета?», – сказала она.

21 июня Япония ввела санкции против 11 россиян и 42 организаций из России. В черный список внесены секретарь ЦИК России Наталья Бударина, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, а также директор «Уралвагонзавода» Александр Попов и др. Среди компаний, попавших под новые ограничения, – производитель микросхем «Микрон», «Алроса», «Уралтрансмаш», АО «Туполев».

США ввели санкции в отношении Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева, секретаря Натальи Будариной и еще 15 представителей ЦИК в декабре 2022 г.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Российские власти считают санкции незаконными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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