Памфилова назвала санкции Японии против членов ЦИК бессмысленным ритуалом
Введенные Японией против членов ЦИК России санкции можно расценить как «бессмысленный, но уже обязательный ритуал», которые совершают все «холопы американского диктата», заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в комментарии «РИА Новости».
«Расцениваю это как некий бессмысленный, но уже обязательный ритуал со стороны всех холопов американского диктата. А бессмысленный – поскольку нельзя заморозить то, чего просто не существует: какие счета?», – сказала она.
21 июня Япония ввела санкции против 11 россиян и 42 организаций из России. В черный список внесены секретарь ЦИК России Наталья Бударина, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, а также директор «Уралвагонзавода» Александр Попов и др. Среди компаний, попавших под новые ограничения, – производитель микросхем «Микрон», «Алроса», «Уралтрансмаш», АО «Туполев».
США ввели санкции в отношении Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева, секретаря Натальи Будариной и еще 15 представителей ЦИК в декабре 2022 г.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Российские власти считают санкции незаконными.