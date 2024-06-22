Захарова: Москва даст адекватный ответ на закрытие визовых центров России в США
Российская сторона даст адекватный ответ в случае закрытия российских визовых центров в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», – сказала она (цитата по ТАСС).
21 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США уведомили российскую сторону о принятом решении закрыть оба отделения визового центра РФ в стране, а также лишить дипломатов из России возможности не платить налоги. Речь идет об отделениях визового центра в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 17 мая говорил, что Россия рассматривает вариант понижения уровня дипломатических отношений с США при определенных сценариях. По его словам, данные сценарии возможны, если «западная группа пойдет по пути эскалации». При этом 18 июня он заявил, что контакты между РФ и США на внешнеполитическом уровне уже сведены к абсолютному минимуму.