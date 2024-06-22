Захарова: Москва даст адекватный ответ на закрытие визовых центров России в США

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 17 мая говорил, что Россия рассматривает вариант понижения уровня дипломатических отношений с США при определенных сценариях. По его словам, данные сценарии возможны, если «западная группа пойдет по пути эскалации». При этом 18 июня он заявил, что контакты между РФ и США на внешнеполитическом уровне уже сведены к абсолютному минимуму.