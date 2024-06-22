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Захарова: Москва даст адекватный ответ на закрытие визовых центров России в США

Ведомости

Российская сторона даст адекватный ответ в случае закрытия российских визовых центров в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», – сказала она (цитата по ТАСС).

21 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США уведомили российскую сторону о принятом решении закрыть оба отделения визового центра РФ в стране, а также лишить дипломатов из России возможности не платить налоги. Речь идет об отделениях визового центра в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 17 мая говорил, что Россия рассматривает вариант понижения уровня дипломатических отношений с США при определенных сценариях. По его словам, данные сценарии возможны, если «западная группа пойдет по пути эскалации». При этом 18 июня он заявил, что контакты между РФ и США на внешнеполитическом уровне уже сведены к абсолютному минимуму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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