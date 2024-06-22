Посол Антонов: США закрывают визовый центр России

«Сделали сегодня американцы и еще один мелкий, пакостный выпад в отношении российских дипломатов, <...>. Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну», – добавил Антонов.