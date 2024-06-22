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Посол Антонов: США закрывают визовый центр России

Ведомости

Власти США уведомили российскую сторону о принятом решении закрыть оба отделения визового центра РФ в стране, а также лишить дипломатов из России возможности не платить налоги в Штатах. Об этом журналистам сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 июня, передает ТАСС.

«Американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка», – сказал он.

Речь идет об отделениях визового центра в Вашингтоне и Нью-Йорке. Сотрудники дипмиссии «бросят все свои силы» для того, чтобы обеспечить россиян необходимым правовым и консульским обеспечением, подчеркнул дипломат.

«Сделали сегодня американцы и еще один мелкий, пакостный выпад в отношении российских дипломатов, <...>. Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну», – добавил Антонов.

18 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что контакты между Россией и США на внешнеполитическом уровне в настоящее время сведены к абсолютному минимуму.

17 мая Рябков заявил, что Россия рассматривает вариант понижения уровня дипломатических отношений с США при определенных сценариях. По его словам, данные сценарии возможны, если «западная группа пойдет по пути эскалации». Замминистра отметил, что в случае обострения отношений с Вашингтоном конкретные действия Москвы будут приняты на уровне политического руководства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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