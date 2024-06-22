Посол Антонов: США закрывают визовый центр России
Власти США уведомили российскую сторону о принятом решении закрыть оба отделения визового центра РФ в стране, а также лишить дипломатов из России возможности не платить налоги в Штатах. Об этом журналистам сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 июня, передает ТАСС.
«Американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка», – сказал он.
Речь идет об отделениях визового центра в Вашингтоне и Нью-Йорке. Сотрудники дипмиссии «бросят все свои силы» для того, чтобы обеспечить россиян необходимым правовым и консульским обеспечением, подчеркнул дипломат.
«Сделали сегодня американцы и еще один мелкий, пакостный выпад в отношении российских дипломатов, <...>. Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну», – добавил Антонов.
18 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что контакты между Россией и США на внешнеполитическом уровне в настоящее время сведены к абсолютному минимуму.
17 мая Рябков заявил, что Россия рассматривает вариант понижения уровня дипломатических отношений с США при определенных сценариях. По его словам, данные сценарии возможны, если «западная группа пойдет по пути эскалации». Замминистра отметил, что в случае обострения отношений с Вашингтоном конкретные действия Москвы будут приняты на уровне политического руководства.