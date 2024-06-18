Рябков: контакты между РФ и США сведены к абсолютному минимуму
Контакты между Россией и США на внешнеполитическом уровне в настоящее время сведены к абсолютному минимуму, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«У нас контакты с американцами сведены к абсолютному минимуму и по количеству их, и по содержательной стороне», – заявил он (цитата по ТАСС). Замминистра отметил, что сейчас российские дипломаты в США занимаются в основном визами, гуманитарными случаями, функционированием посольств, работой делегаций.
17 мая Рябков заявил, что Россия рассматривает вариант понижения уровня дипломатических отношений с США при определенных сценариях. По его словам, данные сценарии возможны, если «западная группа пойдет по пути эскалации». Замминистра отметил, что в случае обострения отношений с Вашингтоном конкретные действия Москвы будут приняты на уровне политического руководства.
9 мая Рябков заявлял, что Москва не видит оснований для изменения принципов в области применения ядерного оружия, но меняющаяся обстановка является предметом для постоянного анализа. Комментируя учения РФ по отработке применения нестратегического ядерного оружия, дипломат заявил, что эти маневры являются элементом предупреждения противников. Он пояснил, что эскалационный курс Запада вынуждает Россию принимать шаги по усилению мер сдерживания.