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Рябков: контакты между РФ и США сведены к абсолютному минимуму

Ведомости

Контакты между Россией и США на внешнеполитическом уровне в настоящее время сведены к абсолютному минимуму, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«У нас контакты с американцами сведены к абсолютному минимуму и по количеству их, и по содержательной стороне», – заявил он (цитата по ТАСС). Замминистра отметил, что сейчас российские дипломаты в США занимаются в основном визами, гуманитарными случаями, функционированием посольств, работой делегаций.

17 мая Рябков заявил, что Россия рассматривает вариант понижения уровня дипломатических отношений с США при определенных сценариях. По его словам, данные сценарии возможны, если «западная группа пойдет по пути эскалации». Замминистра отметил, что в случае обострения отношений с Вашингтоном конкретные действия Москвы будут приняты на уровне политического руководства.

9 мая Рябков заявлял, что Москва не видит оснований для изменения принципов в области применения ядерного оружия, но меняющаяся обстановка является предметом для постоянного анализа. Комментируя учения РФ по отработке применения нестратегического ядерного оружия, дипломат заявил, что эти маневры являются элементом предупреждения противников. Он пояснил, что эскалационный курс Запада вынуждает Россию принимать шаги по усилению мер сдерживания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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