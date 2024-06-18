Рябков: контакты между РФ и США сведены к абсолютному минимуму

«У нас контакты с американцами сведены к абсолютному минимуму и по количеству их, и по содержательной стороне», – заявил он (цитата по ТАСС). Замминистра отметил, что сейчас российские дипломаты в США занимаются в основном визами, гуманитарными случаями, функционированием посольств, работой делегаций.