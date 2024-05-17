Замглавы МИД: РФ допускает понижение уровня дипломатических отношений с США
Россия рассматривает вариант понижения уровня дипломатических отношений с США при определенных сценариях, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
«Они [подобные меры со стороны РФ – «Ведомости»] вполне, на мой взгляд, возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации. И не обязательно с точки зрения дальнейшего наращивания поддержки Киева, но, например, применительно к нашим активам или другим действиям в экономической сфере», – сообщил он.
Такой вариант, по словам Рябкова, рассматривается РФ из-за «абсолютной безбашенности западной группы». Замминистра отметил, что в случае обострения отношений с Вашингтоном, конкретные действия Москвы будут приняты на уровне политического руководства.
9 мая Рябков заявлял, что Москва не видит оснований для изменения принципов в области применения ядерного оружия, но меняющаяся обстановка является предметом для постоянного анализа. Комментируя учения РФ по отработке применения нестратегического ядерного оружия, дипломат заявил, что эти маневры являются элементом предупреждения противников. Он пояснил, что эскалационный курс Запада вынуждает Россию принимать шаги по усилению мер сдерживания.
16 мая официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь рассказал, что США предоставляют военную помощь Украине и выдвигают обвинения в адрес российско-китайского сотрудничества, что представляет собой лицемерие и двойные стандарты. Он подчеркнул, что Китай всегда занимал ответственную позицию по отношению к экспорту военной продукции. Страна строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая торговлю беспилотниками.