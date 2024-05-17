Замглавы МИД: РФ допускает понижение уровня дипломатических отношений с США

«Они [подобные меры со стороны РФ – «Ведомости»] вполне, на мой взгляд, возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации. И не обязательно с точки зрения дальнейшего наращивания поддержки Киева, но, например, применительно к нашим активам или другим действиям в экономической сфере», – сообщил он.