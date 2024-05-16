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МИД Китая ответил на критику США из-за сотрудничества с Россией

Ведомости

США предоставляют военную помощь Украине и выдвигают обвинения в адрес российско-китайского сотрудничества, что представляет собой лицемерие и двойные стандарты. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«США оказывают беспрецедентную военную помощь Украине, выдвигая при этом безосновательные обвинения в адрес нормального экономического и торгового обмена между Китаем и Россией. Это типичные двойные стандарты, крайне лицемерно и крайне безответственно», – сказал он.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай всегда занимал ответственную позицию по отношению к экспорту военной продукции. Страна строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая торговлю беспилотниками.

10 мая Пекин выступил против ограничений США в отношении компаний КНР – на прошлой неделе США ввели экспортные санкции против 37 китайских организаций под предлогом так называемого военного вмешательства и связей с Россией. Министерство коммерции Китая заявило, что США на протяжении долгого времени злоупотребляют мерами экспортного контроля в отношении других стран.

Кроме того, 14 мая президент США Джо Байден объявил о резком повышении тарифов на ряд ввозимых товаров из КНР, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинскую продукцию. В тот же день в министерстве торговли Китая заявили, что страна в ответ примет решительные меры для защиты своих прав и интересов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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