МИД Китая ответил на критику США из-за сотрудничества с Россией

Кроме того, 14 мая президент США Джо Байден объявил о резком повышении тарифов на ряд ввозимых товаров из КНР, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинскую продукцию. В тот же день в министерстве торговли Китая заявили, что страна в ответ примет решительные меры для защиты своих прав и интересов.