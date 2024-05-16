МИД Китая ответил на критику США из-за сотрудничества с Россией
США предоставляют военную помощь Украине и выдвигают обвинения в адрес российско-китайского сотрудничества, что представляет собой лицемерие и двойные стандарты. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
«США оказывают беспрецедентную военную помощь Украине, выдвигая при этом безосновательные обвинения в адрес нормального экономического и торгового обмена между Китаем и Россией. Это типичные двойные стандарты, крайне лицемерно и крайне безответственно», – сказал он.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай всегда занимал ответственную позицию по отношению к экспорту военной продукции. Страна строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая торговлю беспилотниками.
10 мая Пекин выступил против ограничений США в отношении компаний КНР – на прошлой неделе США ввели экспортные санкции против 37 китайских организаций под предлогом так называемого военного вмешательства и связей с Россией. Министерство коммерции Китая заявило, что США на протяжении долгого времени злоупотребляют мерами экспортного контроля в отношении других стран.
Кроме того, 14 мая президент США Джо Байден объявил о резком повышении тарифов на ряд ввозимых товаров из КНР, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинскую продукцию. В тот же день в министерстве торговли Китая заявили, что страна в ответ примет решительные меры для защиты своих прав и интересов.