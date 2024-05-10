Пекин выступил против мер США в отношении компаний КНР под предлогом связей с РФ

Под ограничения США попали компании Beijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment, AEE Shenzhen Yidian Aviation Technology, Shenzhen Yidian Technology, China Electronics Technology Group Corporation Electronic и др. Организации, как пояснили в американском ведомстве, действуют «против национальных и иностранных политических интересов Соединенных Штатов». Часть компаний попали под санкции в связи с поставками товаров в Россию. В том числе ограничения были введены «за поддержку шпионского воздушного шара» КНР, который пересек воздушное пространство США в феврале 2023 г. Посольство Китая в Вашингтоне назвало этот шаг «вопиющим экономическим принуждением и запугиванием в области технологий» и заявило, что Китай будет решительно защищать законные права китайских фирм и учреждений, писал Reuters.