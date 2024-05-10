Пекин выступил против мер США в отношении компаний КНР под предлогом связей с РФ
США на протяжении долгого времени злоупотребляют мерами экспортного контроля в отношении других стран, Китай выступает против этого, заявило Министерство коммерции КНР.
Власти США ранее на этой неделе ввели экспортные санкции против 37 китайских организаций. Минторг США тогда сообщил, что часть компаний попали под санкции в связи с поставками товаров в Россию.
«США включили 37 китайских предприятий в список организаций по экспортному контролю под предлогом так называемого военного вмешательства и связей с Россией, Китай решительно выступает против этого», – отмечается в заявлении на сайте китайского министерства (цитата по ТАСС).
В ведомстве отметили, что Штаты на протяжении долгого времени «злоупотребляют мерами экспортного контроля, подавляют и сдерживают компании из других стран, наносят серьезный ущерб их законным правам и интересам». Действия властей США, как считают в Пекине, подрывают безопасность и стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок, препятствуют развитию мировой экономики.
Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь также призвал Вашингтон прекратить эксплуатировать вопросы национальной безопасности и необоснованно подавлять китайские компании, пишет «РИА Новости». Китай, по его словам, имеет право на нормальное торгово-экономическое сотрудничество с РФ. Дипломат предупредил, что Пекин примет меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.
Под ограничения США попали компании Beijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment, AEE Shenzhen Yidian Aviation Technology, Shenzhen Yidian Technology, China Electronics Technology Group Corporation Electronic и др. Организации, как пояснили в американском ведомстве, действуют «против национальных и иностранных политических интересов Соединенных Штатов». Часть компаний попали под санкции в связи с поставками товаров в Россию. В том числе ограничения были введены «за поддержку шпионского воздушного шара» КНР, который пересек воздушное пространство США в феврале 2023 г. Посольство Китая в Вашингтоне назвало этот шаг «вопиющим экономическим принуждением и запугиванием в области технологий» и заявило, что Китай будет решительно защищать законные права китайских фирм и учреждений, писал Reuters.