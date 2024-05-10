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Пекин выступил против мер США в отношении компаний КНР под предлогом связей с РФ

Ведомости

США на протяжении долгого времени злоупотребляют мерами экспортного контроля в отношении других стран, Китай выступает против этого, заявило Министерство коммерции КНР. 

Власти США ранее на этой неделе ввели экспортные санкции против 37 китайских организаций. Минторг США тогда сообщил, что часть компаний попали под санкции в связи с поставками товаров в Россию. 

«США включили 37 китайских предприятий в список организаций по экспортному контролю под предлогом так называемого военного вмешательства и связей с Россией, Китай решительно выступает против этого», – отмечается в заявлении на сайте китайского министерства (цитата по ТАСС).

В ведомстве отметили, что Штаты на протяжении долгого времени «злоупотребляют мерами экспортного контроля, подавляют и сдерживают компании из других стран, наносят серьезный ущерб их законным правам и интересам». Действия властей США, как считают в Пекине, подрывают безопасность и стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок, препятствуют развитию мировой экономики.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь также призвал Вашингтон прекратить эксплуатировать вопросы национальной безопасности и необоснованно подавлять китайские компании, пишет «РИА Новости». Китай, по его словам, имеет право на нормальное торгово-экономическое сотрудничество с РФ. Дипломат предупредил, что Пекин примет меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.

Под ограничения США попали компании Beijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment, AEE Shenzhen Yidian Aviation Technology, Shenzhen Yidian Technology, China Electronics Technology Group Corporation Electronic и др. Организации, как пояснили в американском ведомстве, действуют «против национальных и иностранных политических интересов Соединенных Штатов». Часть компаний попали под санкции в связи с поставками товаров в Россию. В том числе ограничения были введены «за поддержку шпионского воздушного шара» КНР, который пересек воздушное пространство США в феврале 2023 г. Посольство Китая в Вашингтоне назвало этот шаг «вопиющим экономическим принуждением и запугиванием в области технологий» и заявило, что Китай будет решительно защищать законные права китайских фирм и учреждений, писал Reuters.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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