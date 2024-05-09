Минторг США ввел экспортные ограничения против 37 организаций из Китая
Власти США вели экспортные санкции против 37 китайских организаций, следует из документа министерства торговли страны, пишет «РИА Новости».
Под ограничения попали Beijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment, AEE Shenzhen Yidian Aviation Technology, Shenzhen Yidian Technology, China Electronics Technology Group Corporation Electronic и др.
Организации, как пояснили в ведомстве, действуют «против национальных и иностранных политических интересов Соединенных Штатов». Кроме того, часть компаний попали под санкции в связи с поставками товаров в Россию.
18 апреля американский минторг расширил экспортные ограничения в отношении России, Белоруссии и Ирана. Под санкции попал экспорт деталей самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, шарикоподшипников, фрезерных и токарных станков, устройств коммутации и маршрутизации, телекамер, цифровых фотоаппаратов и др.
До этого США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в РФ после 13 апреля 2024 г. В связи с ограничениями американским и британским компаниям запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что санкции – «это обоюдоострое оружие» и они будут бить и по интересам тех, кто их вводит.