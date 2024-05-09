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Минторг США ввел экспортные ограничения против 37 организаций из Китая

Ведомости

Власти США вели экспортные санкции против 37 китайских организаций, следует из документа министерства торговли страны, пишет «РИА Новости».

Под ограничения попали Beijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment, AEE Shenzhen Yidian Aviation Technology, Shenzhen Yidian Technology, China Electronics Technology Group Corporation Electronic и др.

Организации, как пояснили в ведомстве, действуют «против национальных и иностранных политических интересов Соединенных Штатов». Кроме того, часть компаний попали под санкции в связи с поставками товаров в Россию.

18 апреля американский минторг расширил экспортные ограничения в отношении России, Белоруссии и Ирана. Под санкции попал экспорт деталей самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, шарикоподшипников, фрезерных и токарных станков, устройств коммутации и маршрутизации, телекамер, цифровых фотоаппаратов и др.

До этого США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в РФ после 13 апреля 2024 г. В связи с ограничениями американским и британским компаниям запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что санкции – «это обоюдоострое оружие» и они будут бить и по интересам тех, кто их вводит.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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