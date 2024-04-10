Минторг США включил в черный список три компании из России

23 февраля США ввели санкции против более 500 юридических и физических лиц из России. Под ограничения попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб», Морской банк, а также региональные кредитные организации «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк и Датабанк, расчетный депозитарий «СПБ биржи» – «СПБ банк», а также оператор платежной системы «Мир» НСПК.