Минторг США включил в черный список три компании из России
Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний из России, шести компаний из Китая, еще двух из ОАЭ, указано в федеральном реестре – сборнике официальных документов американского правительства.
В перечень были включены российские компании «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила».
В документе указано, что бюро по вопросам промышленности и безопасности американского минторга причисляет данные компании к «организациям, действующим вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов».
20 марта минфин США ввел санкции против российских Агентства социального проектирования и ГК «Структура».
23 февраля США ввели санкции против более 500 юридических и физических лиц из России. Под ограничения попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб», Морской банк, а также региональные кредитные организации «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк и Датабанк, расчетный депозитарий «СПБ биржи» – «СПБ банк», а также оператор платежной системы «Мир» НСПК.