Минторг США расширил экспортные ограничения в отношении РФ, Белоруссии и Ирана

Днем 18 апреля Белый дом сообщил о введении новых санкций в ответ на атаку Ирана на Израиль. Из заявления руководителя пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллера следует, что ограничения были введены против 16 человек и двух компаний, «которые способствуют производству и испытанию БПЛА в Иране, а также их распространению среди субъектов, работающих от имени КСИР, его подразделения по производству БПЛА, компании Kimia Part Sivan, и других иранских производителей БПЛА и двигателей для них». Кроме того, американское министерство финансов также ввело санкции против пяти компаний, поставляющих комплектующие для производства стали для иранской компании Khuzestan Steel Company (KSC), включенной в список ограниченных лиц США, или приобретающих готовую стальную продукцию от KSC.