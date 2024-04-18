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Минторг США расширил экспортные ограничения в отношении РФ, Белоруссии и Ирана

Решение ведомство объясняет необходимостью сокращения военного потенциала этих стран
Екатерина Щербинина
Joshua Roberts / REUTERS

США расширили экспортные ограничения в отношении России, Белоруссии и Ирана. Это следует из уведомления американского министерства торговли, опубликованного на сайте федерального реестра официальных документов правительства.

«Бюро промышленности и безопасности вносит изменения в правила экспортного администрирования, чтобы расширить перечень товаров, для экспорта и реэкспорта которых в Иран требуется лицензия», – сказано в заявлении.

Ограничения затрагивают также РФ и Белоруссию. Это означает, что поставщики не смогут поставлять в эти страны подпавшие под ограничения американские товары без получения специальной лицензии.

Речь об экспорте деталей самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, шарикоподшипников, фрезерных и токарных станков, устройств коммутации и маршрутизации, телекамер, цифровых фотоаппаратов и др.

Решение о расширении экспортных ограничений ведомство объясняет необходимостью сокращения военного потенциала России, Белоруссии и Ирана.

Днем 18 апреля Белый дом сообщил о введении новых санкций в ответ на атаку Ирана на Израиль. Из заявления руководителя пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллера следует, что ограничения были введены против 16 человек и двух компаний, «которые способствуют производству и испытанию БПЛА в Иране, а также их распространению среди субъектов, работающих от имени КСИР, его подразделения по производству БПЛА, компании Kimia Part Sivan, и других иранских производителей БПЛА и двигателей для них». Кроме того, американское министерство финансов также ввело санкции против пяти компаний, поставляющих комплектующие для производства стали для иранской компании Khuzestan Steel Company (KSC), включенной в список ограниченных лиц США, или приобретающих готовую стальную продукцию от KSC.

Ранее в апреле США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России после 13 апреля 2024 г. Кроме того, американским и британским компаниям теперь запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок, как Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) и Чикагская товарная биржа. Комментируя эти меры, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции – «это обоюдоострое оружие» и они будут бить и по интересам тех, кто их вводит.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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