Песков: санкции против российского металла ударят по интересам США и Британии

«Считаем их [санкции] абсолютно незаконными и считаем, что эти санкции в любом случае – это обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит. Сейчас мы видим, что определенная дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте», – сказал Песков.