Песков: санкции против российского металла ударят по интересам США и Британии
Запрет США и Великобритании на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России 13 апреля и позже, ударят по их же интересам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Считаем их [санкции] абсолютно незаконными и считаем, что эти санкции в любом случае – это обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит. Сейчас мы видим, что определенная дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте», – сказал Песков.
12 апреля США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России после 13 апреля 2024 г. Кроме того, американским и британским компаниям теперь запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок как Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) и Чикагская товарная биржа.
В пояснениях к решению сказано, что нынешние санкции не распространяются на банки – посредников по расчетам, связанным с транзакциями с российскими металлами. Также объясняется, что под российским «происхождением» не подразумевается «любая продукция российского происхождения, переработанная в товар иностранного производства».
13 апреля LME выпустила заявление, в котором предупредила, что новые санкции могут спровоцировать неопределенность на рынке. 15 апреля Bloomberg сообщил, что на фоне ограничений алюминий подорожал более чем на 9% на Лондонской бирже металлов.
По данным LME, на март 2024 г. доля российского алюминия в запасах составила 91%, меди – 62%, никеля – 36%. Влияние новых санкций на «Норникель» и «Русал» будет ограниченным, так как компании уже переориентировались на азиатские рынки и более 80% поставок осуществляют по прямым контрактам с покупателями, отметили аналитики в комментарии «Ведомостям».