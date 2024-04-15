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Цены на алюминий и никель выросли на фоне санкций США

Ведомости

Алюминий подорожал более чем на 9% на Лондонской бирже металлов (LTE), поскольку трейдеры отреагировали на новые санкции США и Великобритании, которые запретили поставки российских металлов, произведенных после 13 апреля. Об этом пишет Bloomberg.

Рост цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (LTE) составил 9,4%, а на никель – 8,8%, хотя позднее цены снизились, отмечает агентство.

На закрытие торгов 12 апреля алюминий стоил – $2494, никель – $17 797, следует из данных торовой площадки.

12 апреля США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России 13 апреля и позже. Кроме того, американским и британским компаниям теперь запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок как Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа.

LME в субботу подтвердила, что поставки российского металла могут продолжаться, но ей потребуются доказательства того, что металл не нарушал санкции, и будет одобрять поставки в каждом конкретном случае.

По данным LTE, на март 2024 г. доля российского алюминия в запасах составила 91%, меди – 62%, никеля – 36%. Влияние новых санкций на «Норникель» и «Русал» будет ограниченным, так как компании уже переориентировались на азиатские рынки и более 80% поставок осуществляют по прямым контрактам с покупателями, отмечали аналитики в комментарии «Ведомостям».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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