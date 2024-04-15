Цены на алюминий и никель выросли на фоне санкций США

По данным LTE, на март 2024 г. доля российского алюминия в запасах составила 91%, меди – 62%, никеля – 36%. Влияние новых санкций на «Норникель» и «Русал» будет ограниченным, так как компании уже переориентировались на азиатские рынки и более 80% поставок осуществляют по прямым контрактам с покупателями, отмечали аналитики в комментарии «Ведомостям».