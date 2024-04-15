Цены на алюминий и никель выросли на фоне санкций США
Алюминий подорожал более чем на 9% на Лондонской бирже металлов (LTE), поскольку трейдеры отреагировали на новые санкции США и Великобритании, которые запретили поставки российских металлов, произведенных после 13 апреля. Об этом пишет Bloomberg.
Рост цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (LTE) составил 9,4%, а на никель – 8,8%, хотя позднее цены снизились, отмечает агентство.
На закрытие торгов 12 апреля алюминий стоил – $2494, никель – $17 797, следует из данных торовой площадки.
12 апреля США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России 13 апреля и позже. Кроме того, американским и британским компаниям теперь запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок как Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа.
LME в субботу подтвердила, что поставки российского металла могут продолжаться, но ей потребуются доказательства того, что металл не нарушал санкции, и будет одобрять поставки в каждом конкретном случае.
По данным LTE, на март 2024 г. доля российского алюминия в запасах составила 91%, меди – 62%, никеля – 36%. Влияние новых санкций на «Норникель» и «Русал» будет ограниченным, так как компании уже переориентировались на азиатские рынки и более 80% поставок осуществляют по прямым контрактам с покупателями, отмечали аналитики в комментарии «Ведомостям».