«Это самая распространенная форма травли в современном мире! Это показывает, что некоторые люди в Соединенных Штатах дошли до того, что теряют рассудок, чтобы сохранить свою однополярную гегемонию <…> Подавление США Китая не доказывает, что США сильны, а скорее показывает, что США потеряли уверенность в себе и вышли из строя», – сказал дипломат (цитата Reuters).