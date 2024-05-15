Глава МИД Китая обвинил США в травле из-за повышения тарифов на импорт товаров
Решение США повысить тарифы на ввоз товаров из Китая является травлей и указывает на то, что американские власти дошли до помешательства в попытке сохранить свое лидирующее положение, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
«Это самая распространенная форма травли в современном мире! Это показывает, что некоторые люди в Соединенных Штатах дошли до того, что теряют рассудок, чтобы сохранить свою однополярную гегемонию <…> Подавление США Китая не доказывает, что США сильны, а скорее показывает, что США потеряли уверенность в себе и вышли из строя», – сказал дипломат (цитата Reuters).
Он также добавил, что международное сообщество должно предостеречь США от создания новых проблем для мира в и без того «критический момент восстановления мировой экономики».
14 мая президент США Джо Байден объявил о резком повышении тарифов на ряд ввозимых товаров из КНР, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинскую продукцию. В тот же день в министерстве торговли Китая заявили, что страна в ответ примет решительные меры для защиты своих прав и интересов.
За день до повышения тарифов министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Bloomberg объяснила, что продолжение ограничительной политики, начатой бывшим президентом США Дональдом Трампом, требуется, поскольку дешевый китайский импорт мешает американскому обществу. Ранее, 8 апреля, по завершении четырехдневного визита в КНР, она также говорила, что США не позволят «субсидированному» китайском импорту «опустошить» новые американские производства.