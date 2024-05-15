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Глава МИД Китая обвинил США в травле из-за повышения тарифов на импорт товаров

Ведомости

Решение США повысить тарифы на ввоз товаров из Китая является травлей и указывает на то, что американские власти дошли до помешательства в попытке сохранить свое лидирующее положение, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Это самая распространенная форма травли в современном мире! Это показывает, что некоторые люди в Соединенных Штатах дошли до того, что теряют рассудок, чтобы сохранить свою однополярную гегемонию <…> Подавление США Китая не доказывает, что США сильны, а скорее показывает, что США потеряли уверенность в себе и вышли из строя», – сказал дипломат (цитата Reuters).

Он также добавил, что международное сообщество должно предостеречь США от создания новых проблем для мира в и без того «критический момент восстановления мировой экономики».

14 мая президент США Джо Байден объявил о резком повышении тарифов на ряд ввозимых товаров из КНР, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинскую продукцию. В тот же день в министерстве торговли Китая заявили, что страна в ответ примет решительные меры для защиты своих прав и интересов.

За день до повышения тарифов министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Bloomberg объяснила, что продолжение ограничительной политики, начатой бывшим президентом США Дональдом Трампом, требуется, поскольку дешевый китайский импорт мешает американскому обществу. Ранее, 8 апреля, по завершении четырехдневного визита в КНР, она также говорила, что США не позволят «субсидированному» китайском импорту «опустошить» новые американские производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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