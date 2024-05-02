Россия в начале 2024 года обеспечила треть импорта удобрений на индийский рынок

Несмотря на снижение экспорта из России в физическом выражении на 15% год к году до 611 200 т и вдвое – в денежном (до $231 млн), РФ удалось остаться на первой строчке по объему поставок в эту страну. На 2-м и 3-м местах оказались Саудовская Аравия и Оман, поставившие за два месяца 2024 г. на индийский рынок 217 800 и 206 000 т удобрений соответственно.