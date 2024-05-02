Россия в начале 2024 года обеспечила треть импорта удобрений на индийский рынок

Россия в начале 2024 года обеспечила треть импорта удобрений на индийский рынокСтрана нарастила свою долю на фоне снижения поставок другими крупными экспортерами
Доля российских компаний в общем объеме поставок удобрений в Индию за первые два месяца 2024 г. выросла до 34% с 23% за тот же период годом ранее. Это следует из статистики минпромторга Индии, которую проанализировали «Ведомости».
Несмотря на снижение экспорта из России в физическом выражении на 15% год к году до 611 200 т и вдвое – в денежном (до $231 млн), РФ удалось остаться на первой строчке по объему поставок в эту страну. На 2-м и 3-м местах оказались Саудовская Аравия и Оман, поставившие за два месяца 2024 г. на индийский рынок 217 800 и 206 000 т удобрений соответственно.
Закупки в России снижаются из-за общего падения импорта в Индии: ввоз удобрений упал в январе – феврале на 43% в годовом выражении, составив 1,8 млн т. В деньгах снижение к первым двум месяцам 2023 г. оказалось еще более сильным – на 63% до $711,6 млн. Сокращение объемов импорта произошло в том числе за счет падения поставок в страну сложных DAP-удобрений (диаммонийфосфат) на 69% до 265 800 т и аммиачной селитры – вдвое до 65 200 т.