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Россия в начале 2024 года обеспечила треть импорта удобрений на индийский рынок

Страна нарастила свою долю на фоне снижения поставок другими крупными экспортерами
Дарья Савенкова
Amit Dave / Reuters

Доля российских компаний в общем объеме поставок удобрений в Индию за первые два месяца 2024 г. выросла до 34% с 23% за тот же период годом ранее. Это следует из статистики минпромторга Индии, которую проанализировали «Ведомости».

Несмотря на снижение экспорта из России в физическом выражении на 15% год к году до 611 200 т и вдвое – в денежном (до $231 млн), РФ удалось остаться на первой строчке по объему поставок в эту страну. На 2-м и 3-м местах оказались Саудовская Аравия и Оман, поставившие за два месяца 2024 г. на индийский рынок 217 800 и 206 000 т удобрений соответственно.

Закупки в России снижаются из-за общего падения импорта в Индии: ввоз удобрений упал в январе – феврале на 43% в годовом выражении, составив 1,8 млн т. В деньгах снижение к первым двум месяцам 2023 г. оказалось еще более сильным – на 63% до $711,6 млн. Сокращение объемов импорта произошло в том числе за счет падения поставок в страну сложных DAP-удобрений (диаммонийфосфат) на 69% до 265 800 т и аммиачной селитры – вдвое до 65 200 т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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