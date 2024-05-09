МИД: оснований для изменения политики в области ядерного сдерживания нет
Москва не видит оснований для изменения принципов в области применения ядерного оружия, но меняющаяся обстановка является предметом для постоянного анализа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«На данный момент никаких изменений на этот счет нет, но меняется сама обстановка. Поэтому то, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями обеспечения нашей безопасности, является предметом постоянного анализа», – сказал он (цитата по ТАСС).
Рябков напомнил, что возможности для применения ядерного оружия первыми прописаны в военной доктрине РФ, а также в основах госполитики в области ядерного сдерживания. Комментируя учения РФ по отработке применения нестратегического ядерного оружия, дипломат заявил, что эти маневры являются элементом предупреждения противников. Он пояснил, что эскалационный курс Запада вынуждает Россию принимать шаги по усилению мер сдерживания.
Согласно военной доктрине, Россия допускает применения ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на аналогичный удар по РФ или ее союзникам, а также если под угрозу ставится само существование государства. Решение об этом принимает президент РФ. Те же причины указаны в основах госполитики в области ядерного сдерживания. В документе также подчеркивается, что РФ рассматривает использование ядерного оружие как крайнюю и вынужденную меру.
6 мая Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. В ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
В Кремле пояснили, что учения связаны с новым витком эскалации напряженности, которую усиливают заявления лидеров стран Запада. В МИДе заявили, что мероприятия должны «остудить "горячие головы" в западных столицах».