МИД: оснований для изменения политики в области ядерного сдерживания нет

Согласно военной доктрине, Россия допускает применения ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на аналогичный удар по РФ или ее союзникам, а также если под угрозу ставится само существование государства. Решение об этом принимает президент РФ. Те же причины указаны в основах госполитики в области ядерного сдерживания. В документе также подчеркивается, что РФ рассматривает использование ядерного оружие как крайнюю и вынужденную меру.