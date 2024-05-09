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МИД: оснований для изменения политики в области ядерного сдерживания нет

Ведомости

Москва не видит оснований для изменения принципов в области применения ядерного оружия, но меняющаяся обстановка является предметом для постоянного анализа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«На данный момент никаких изменений на этот счет нет, но меняется сама обстановка. Поэтому то, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями обеспечения нашей безопасности, является предметом постоянного анализа», – сказал он (цитата по ТАСС).

Рябков напомнил, что возможности для применения ядерного оружия первыми прописаны в военной доктрине РФ, а также в основах госполитики в области ядерного сдерживания. Комментируя учения РФ по отработке применения нестратегического ядерного оружия, дипломат заявил, что эти маневры являются элементом предупреждения противников. Он пояснил, что эскалационный курс Запада вынуждает Россию принимать шаги по усилению мер сдерживания.

Согласно военной доктрине, Россия допускает применения ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на аналогичный удар по РФ или ее союзникам, а также если под угрозу ставится само существование государства. Решение об этом принимает президент РФ. Те же причины указаны в основах госполитики в области ядерного сдерживания. В документе также подчеркивается, что РФ рассматривает использование ядерного оружие как крайнюю и вынужденную меру. 

6 мая Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. В ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В Кремле пояснили, что учения связаны с новым витком эскалации напряженности, которую усиливают заявления лидеров стран Запада. В МИДе заявили, что мероприятия должны «остудить "горячие головы" в западных столицах».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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