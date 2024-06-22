Барбадос и Маршалловы Острова присоединились к коммюнике по Украине

Конференция в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Коммюнике затрагивает такие вопросы, как освобождение всех пленных, передачу Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасный доступ к украинским портам в Черном и Азовском морях, а также продовольственную безопасность. Условие президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Украины к границам 1991 г. в итоговом документе не упоминается.