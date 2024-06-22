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Барбадос и Маршалловы Острова присоединились к коммюнике по Украине

Ведомости

Барбадос и Маршалловы Острова поддержали коммюнике швейцарской конференции по Украине, подписанное 16 июня. Это следует из списка поддержавших документ стран, опубликованного на сайте МИД Швейцарии.

По состоянию на 21 июня итоговое коммюнике поддержали 81 страна и шесть организаций. В сообщении МИДа отмечается, что если государство не регистрирует отказ от документа, то это считается согласием.

Среди отказавшихся поддержать коммюнике числятся 16 стран. Среди них – Армения, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и ЮАР.

Конференция в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Коммюнике затрагивает такие вопросы, как освобождение всех пленных, передачу Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасный доступ к украинским портам в Черном и Азовском морях, а также продовольственную безопасность. Условие президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Украины к границам 1991 г. в итоговом документе не упоминается.

В преддверии саммита, 14 июня, президент РФ Владимир Путин назвал условия по урегулированию конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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