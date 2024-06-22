Барбадос и Маршалловы Острова присоединились к коммюнике по Украине
Барбадос и Маршалловы Острова поддержали коммюнике швейцарской конференции по Украине, подписанное 16 июня. Это следует из списка поддержавших документ стран, опубликованного на сайте МИД Швейцарии.
По состоянию на 21 июня итоговое коммюнике поддержали 81 страна и шесть организаций. В сообщении МИДа отмечается, что если государство не регистрирует отказ от документа, то это считается согласием.
Среди отказавшихся поддержать коммюнике числятся 16 стран. Среди них – Армения, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и ЮАР.
Конференция в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Коммюнике затрагивает такие вопросы, как освобождение всех пленных, передачу Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасный доступ к украинским портам в Черном и Азовском морях, а также продовольственную безопасность. Условие президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Украины к границам 1991 г. в итоговом документе не упоминается.
В преддверии саммита, 14 июня, президент РФ Владимир Путин назвал условия по урегулированию конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.