Россия и Камбоджа подписали военное соглашение
Cухопутные войска Вооруженных сил (ВС) России и Королевская армия Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества между армиями стран. Об этом сообщает портал Khmer Times.
«Командующие вооруженными силами Камбоджи и России подписали Меморандум о взаимопонимании в целях укрепления и расширения связей, чтобы сделать их более тесными, прочными и доверительными», – говорится в сообщении.
По информации портала, это стало первым в истории военным соглашением между странами. Документ был подписан в ходе визита заместителя главнокомандующего Королевскими вооруженными силами Камбоджи и командующего армией Мао Софана в Россию 18–20 июня. С российской стороны соглашение подписал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков.
Отмечается, что отношения между странами с 1993 г. значительно укрепились и расширились в политическом, дипломатическом, экономическом и военном плане. Стороны высоко оценили камбоджийско-российское военное сотрудничество и обязались укреплять взаимодействие между армиями стран.
19 июня президент России Владимир Путин подписал с председателем Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам российского лидера, он «предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора».
Помимо нового стратегического договора страны подписали еще два соглашения – о строительстве автомобильного моста через пограничную реку Туманную, которая впадает в Японское море, и о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.
Путин находился с официальным визитом в КНДР 18-19 июня. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах.