Россия и Камбоджа подписали военное соглашение

19 июня президент России Владимир Путин подписал с председателем Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам российского лидера, он «предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора».