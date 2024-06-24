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Россия и Камбоджа подписали военное соглашение

Ведомости

Cухопутные войска Вооруженных сил (ВС) России и Королевская армия Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества между армиями стран. Об этом сообщает портал Khmer Times.

«Командующие вооруженными силами Камбоджи и России подписали Меморандум о взаимопонимании в целях укрепления и расширения связей, чтобы сделать их более тесными, прочными и доверительными», – говорится в сообщении.

По информации портала, это стало первым в истории военным соглашением между странами. Документ был подписан в ходе визита заместителя главнокомандующего Королевскими вооруженными силами Камбоджи и командующего армией Мао Софана в Россию 18–20 июня. С российской стороны соглашение подписал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков.

Отмечается, что отношения между странами с 1993 г. значительно укрепились и расширились в политическом, дипломатическом, экономическом и военном плане. Стороны высоко оценили камбоджийско-российское военное сотрудничество и обязались укреплять взаимодействие между армиями стран.

19 июня президент России Владимир Путин подписал с председателем Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам российского лидера, он «предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора».

Помимо нового стратегического договора страны подписали еще два соглашения – о строительстве автомобильного моста через пограничную реку Туманную, которая впадает в Японское море, и о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.

Путин находился с официальным визитом в КНДР 18-19 июня. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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