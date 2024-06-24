Песков: решения о закрытии туристического сезона в Крыму не принимались
Решения о возможном закрытии туристического сезона в Крыму в связи с терактом 23 июня не принимались. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никаких решений на этот счет не принималось, и пока по этой теме сказать я ничего не могу», – ответил он на вопрос, рассматривается ли вероятность закрытия туристического сезона на полуострове во время обсуждения президентом РФ Владимиром Путиным ситуации в Севастополе.
Днем 23 июня вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще 151 человек пострадал. Днем 24 июня глава Севастополя Михаил Развожаев объявил режим ЧС в регионе.
«Вестник Ассоциации туроператоров России (АТОР)» сообщает, что на Северной стороне Севастополя, где случилась трагедия, могут находиться около 250 организованных туристов. Просьб о досрочном возвращении от отдыхающих не поступало. Один из туроператоров предположил, что туристы могут уезжать самостоятельно, не ставя в известность компанию. Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин также сообщил, что аннуляции туров в Крым пока носят единичных характер.