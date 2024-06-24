Песков: решения о закрытии туристического сезона в Крыму не принимались

«Никаких решений на этот счет не принималось, и пока по этой теме сказать я ничего не могу», – ответил он на вопрос, рассматривается ли вероятность закрытия туристического сезона на полуострове во время обсуждения президентом РФ Владимиром Путиным ситуации в Севастополе.