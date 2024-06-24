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Песков: решения о закрытии туристического сезона в Крыму не принимались

Ведомости

Решения о возможном закрытии туристического сезона в Крыму в связи с терактом 23 июня не принимались. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет не принималось, и пока по этой теме сказать я ничего не могу», – ответил он на вопрос, рассматривается ли вероятность закрытия туристического сезона на полуострове во время обсуждения президентом РФ Владимиром Путиным ситуации в Севастополе.

Днем 23 июня вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще 151 человек пострадал. Днем 24 июня глава Севастополя Михаил Развожаев объявил режим ЧС в регионе.

«Вестник Ассоциации туроператоров России (АТОР)» сообщает, что на Северной стороне Севастополя, где случилась трагедия, могут находиться около 250 организованных туристов. Просьб о досрочном возвращении от отдыхающих не поступало. Один из туроператоров предположил, что туристы могут уезжать самостоятельно, не ставя в известность компанию. Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин также сообщил, что аннуляции туров в Крым пока носят единичных характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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