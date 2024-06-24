Кремль: мирное предложение России по Украине остается в силе
Мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине остается в силе, несмотря на атаку ВСУ на Севастополь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, президент сам отвечал на такой вопрос. Если вы помните, он отвечал на пресс-конференции в Ханое, где он объяснил временные рамки», – сказал Песков.
На пресс-конференции в Ханое по итогам государственного визита во Вьетнам Путин заявил, что мирное предложение России «лежит на столе». По его словам, сроки переговоров уже зависят не от России, а от других заинтересованных сторон, которым озвучены условия. При этом он подчеркнул, что предложения России будут меняться в зависимости от ситуации на земле.
В преддверии конференции по Украине в Швейцарии 14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу «самой реалистичной» для урегулирования ситуации на Украине.
В Киеве инициативу отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», но только при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны.
Днем 23 июня вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину.
В результате атаки четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще 151 человек пострадал. 24 июня в Крыму и Севастополе объявлен днем траура.