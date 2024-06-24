Кремль: мирное предложение России по Украине остается в силе

На пресс-конференции в Ханое по итогам государственного визита во Вьетнам Путин заявил, что мирное предложение России «лежит на столе». По его словам, сроки переговоров уже зависят не от России, а от других заинтересованных сторон, которым озвучены условия. При этом он подчеркнул, что предложения России будут меняться в зависимости от ситуации на земле.